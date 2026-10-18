सिरॅमिक की विट्रिफाइड... घर बांधकामासाठी कोणती टाईल उत्तम?

Mansi Khambe
घर बांधताना, फरशी आणि भिंतींसाठी योग्य टाईल्स निवडणे महत्त्वाचे असते. सिरॅमिक आणि विट्रिफाइड टाईल्स बाजारात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात. दोन्ही सारख्या वाटत असल्या तरी पोत, मजबुती, पाणी शोषण्याची क्षमता आणि किंमत यात फरक असतो.
Ceramic vs Vitrified Tiles
ESakal
तर, प्रश्न असा आहे की, तुमच्या घरासाठी कोणती टाईल अधिक चांगली असेल आणि कोणती कमी खर्चाची असेल? चला समजून घेऊया.
Ceramic vs Vitrified Tiles
ESakal
सिरॅमिक टाईल्स चिकणमाती, पाणी आणि इतर खनिजे मिसळून बनवल्या जातात. या मिश्रणाला आकार देऊन भट्टीत भाजले जाते. त्यांच्यावर अनेकदा ग्लेज, म्हणजेच एक चमकदार किंवा रंगीत थर दिला जातो, ज्यामुळे त्या आकर्षक दिसतात आणि स्वच्छ करण्यास सोप्या होतात.
Ceramic vs Vitrified Tiles
ESakal
सिरॅमिक टाईल्स साधारणपणे विट्रिफाइड टाईल्सपेक्षा जास्त पाणी शोषून घेतात. तथापि, पाणी शोषण्याची क्षमता टाईल्सच्या गुणवत्तेवर आणि त्यांच्या पृष्ठभागावर लावलेल्या कोटिंगवर देखील अवलंबून असते. त्या तुलनेने स्वस्त असतात.
Ceramic vs Vitrified Tiles
ESakal
विट्रिफाइड टाईल्स चिकणमाती, सिलिका, फेल्डस्पार आणि क्वार्ट्ज यांसारख्या सामग्रीचा वापर करून बनवल्या जातात. या सामग्री एकत्र करून खूप उच्च तापमानावर भाजल्या जातात. या प्रक्रियेला विट्रिफिकेशन म्हणतात.
Ceramic vs Vitrified Tiles
ESakal
विट्रिफाइड टाईल्स खूप कमी पाणी शोषतात. पाणी शोषण साधारणपणे ०.५% पेक्षा कमी असते. त्यांची कार्यक्षमता टाईलचा प्रकार, पृष्ठभागावरील फिनिश आणि गुणवत्तेवर अवलंबून असते.
Ceramic vs Vitrified Tiles
ESakal
या दोन टाईल्समधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे त्यांचा पोत आणि पाणी शोषण्याची क्षमता. विट्रिफाइड टाईल्सना फ्लोअरिंगसाठी अधिक टिकाऊ मानले जाते. सिरॅमिक टाईल्स भिंतींसाठी आणि कमी बजेटमध्ये मध्यम वापराच्या जागांसाठी उत्तम आहेत.
Ceramic vs Vitrified Tiles
ESakal
चांगल्या दर्जाच्या सिरॅमिक टाईल्स सामान्य वापरात अंदाजे १० ते १५ वर्षे टिकू शकतात. विट्रिफाइड टाईल्स अंदाजे १५ ते २५ वर्षे टिकू शकतात. तथापि, हा काही निश्चित कालावधी नाही.
Ceramic vs Vitrified Tiles
ESakal
खर्चाच्या बाबतीत, सिरॅमिक टाईल्स विट्रिफाइड टाईल्सपेक्षा स्वस्त असतात. तथापि, दोन्हीची किंमत आकार, डिझाइन, जाडी, ब्रँड आणि गुणवत्तेनुसार बदलते.
Ceramic vs Vitrified Tiles
ESakal