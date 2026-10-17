विमानात कोणकोणते कोड वापरले जातात? त्यांचा अर्थ काय?

Mansi Khambe
जर्मनीतील फ्रँकफर्टहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या एआय २०३० (AI 2030) विमानाला जयपूर विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले.
Aviation Codes
ESakal
विमानात असताना पायलटने मुंबई एअर ट्रॅफिक कंट्रोल क्षेत्रात स्क्वॉक कोड ७५०० सक्रिय केला होता, ज्याचा आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक नियमांनुसार थेट अर्थ अपहरण किंवा बेकायदेशीर हस्तक्षेप असा होतो.
Aviation Codes
ESakal
या बातमीनंतर, पायलट विमानात असताना एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला आपल्या चिंता कळवण्यासाठी कोणते कोड वापरतात आणि या कोडचा अर्थ काय आहे?
Aviation Codes
ESakal
जेव्हा विमान हवेत उडत असते, तेव्हा पायलट आणि जमिनीवरील एटीसी यांच्यात सतत संवाद सुरू असतो. कधीकधी आपत्कालीन परिस्थितीत रेडिओ संभाषण शक्य नसते.
Aviation Codes
ESakal
गंभीर परिस्थितीत, पायलट विमानावरील ट्रान्सपॉन्डर नावाच्या एका विशेष उपकरणाद्वारे गुप्त ४-अंकी कोड पाठवतात. विमानचालनाच्या तांत्रिक भाषेत या गुप्त आपत्कालीन संकेतांना स्क्वॉक कोड म्हणतात.
Aviation Codes
ESakal
एअर इंडियाच्या विमानात वैमानिकाने ७५०० स्क्वॉक कोड वापरला होता. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, हा कोड केवळ तेव्हाच वापरला जातो जेव्हा विमान अपहरण किंवा विमानात अनधिकृतपणे प्रवेश करण्यासारखी गंभीर परिस्थिती उद्भवते.
Aviation Codes
ESakal
उड्डाणादरम्यान उद्भवणारी आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे विमानाची मुख्य रेडिओ प्रणाली पूर्णपणे निकामी होणे, ज्यामुळे वैमानिकाचा आवाज एटीसीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. या तांत्रिक बिघाडाच्या परिस्थितीत, वैमानिक ७६०० स्क्वॉक कोड सक्रिय करतात.
Aviation Codes
ESakal
हा कोड पाहिल्यावर, एटीसीला समजते की विमानात सर्व काही ठीक आहे, परंतु वैमानिक आमचा आवाज ऐकू शकत नाही किंवा आमच्याशी संवाद साधू शकत नाही.
Aviation Codes
ESakal
विमानात इंजिन निकामी होणे, आग लागणे किंवा प्रवाशाला अचानक गंभीर आजार होणे यासारखी मोठी तांत्रिक समस्या उद्भवल्यास, वैमानिक ७७०० स्क्वॉक कोड वापरतात.
Aviation Codes
ESakal
हा कोड एक सार्वत्रिक संकट संकेत आहे, ज्याचा साधा अर्थ असा आहे की विमानाला ताबडतोब आणि जवळच्या विमानतळावर उतरण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
Aviation Codes
ESakal