अफजल खानाला ठार मारल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पुढे काय केले?

अफजल खानाच्या भेटीत शिवरायांनी शत्रूचा कपटभाव ओळखून त्याचा वध केला.
अफजल खान हा राजकीय शत्रू होता, त्यामुळे शिवरायांनी रणनीतीनुसार कारवाई केली.
खानाचा वध केल्यानंतर शिवरायांनी त्याच्या मुलांना व सैनिकांना सुरक्षित ठेवले.
शिवरायांनी खानाच्या पुत्राला पोटाशी धरले व त्याला दिलासा दिला.
अफजल खानाच्या लोकांना त्यांनी आधार दिला व त्यांचा उदरनिर्वाह केला.
शिवरायांनी अफजल खानाच्या पराभवानंतर कुठलाही सूडभाव ठेवला नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या सहिष्णुतेचा परिचय दिला.
पराभूत शत्रूच्या कुटुंबीयांशी प्रेमाने वागण्याची शिकवण त्यांनी दिली.
त्यांचे नेतृत्व केवळ शौर्यावर नव्हे तर औदार्यावरही आधारित होते.
शिवरायांनी राजकारणात सद्भावना व न्याय प्रस्थापित केला.
इतिहासातील हा प्रसंग शिवरायांच्या महानतेचे दर्शन घडवतो.
अफजल खानाचा वध केल्यानंतर त्यांनी राज्यकारभार अधिक मजबूत केला.
त्यांच्या सहिष्णुतेचा आदर्श आजच्या समाजासाठी दिशादर्शक आहे.
शिवरायांचे निर्णय केवळ विजयापुरते मर्यादित नव्हते, तर भविष्यातील राज्यव्यवस्थेसाठी होते.