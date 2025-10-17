अल्कोहोच्या बाटल्यांवर असलेले VS, VSOP आणि XO कोडचा अर्थ काय? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

ब्रँडीची बाटली

जर तुम्ही ब्रँडीची बाटली पाहिली तर तुम्हाला अनेक कोड दिसतील. हे कोड केवळ बाटलीच्या सौंदर्यात्मक आकर्षणाचा भाग नाहीत तर ब्रँडबद्दल विशिष्ट माहिती देखील देतात.

VS, VSOP आणि XO

ब्रँडीच्या बाटल्यांवर तीन वेगळे कोड दिसतात: VS, VSOP आणि XO. या प्रत्येक कोडचा स्वतःचा अर्थ असतो. जो खरेदी करताना विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे.

कोड

मात्र तुम्हाला माहिती आहे का हे कोड का वापरले जातात? त्यांचा अर्थ काय आहे? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

सोनल हॉलंड

वाइन तज्ञ सोनल हॉलंड म्हणतात, ब्रँडीच्या बाटलीवरील कोड VS, VSOP आणि XO तिचे वय दर्शवतात. हे ब्रँडीचे वय आणि त्याची विशिष्ट वैशिष्ट्ये दर्शवते. ही गुणवत्ताच तिला प्रीमियम श्रेणीमध्ये स्थान देते.

VS: खूप खास

याचा अर्थ "व्हेरी स्पेशल" असा होतो. ते रिलीज होण्यापूर्वी दोन वर्षे साठवले गेले आहे. याचा त्याच्या चवीवरही परिणाम होतो.

चव

त्याची चव थोडीशी फळांची आणि थोडीशी ज्वलंत असते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही सर्वात नवीन ब्रँडी आहे.

VSOP: खूप सुपीरियर जुना फिकट गुलाबी

याचा अर्थ व्हेरी सुपीरियर ओल्ड पेल आहे. व्हेरी स्पेशल कोडपेक्षा ते जास्त काळ साठवले जाते. व्हीएसओपी लेबल असलेली ब्रँडीची बाटली दर्शवते की ती किमान चार वर्षे साठवली गेली होती.

XO: जास्त जुने

ब्रँडीवरील हा कोड एक्स्ट्रा ओल्डचा अर्थ आहे. हा कोड सामान्यतः प्रीमियम ब्रँडीसाठी वापरला जातो.

जुनी

या कोडसह असलेली बाटली दर्शवते की ती किमान १० वर्षांपासून साठवली गेली आहे. म्हणूनच तिला एक विशिष्ट चव आहे.

