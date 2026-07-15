फुटबॉलमध्ये यलो-रेड कार्डची सुरुवात कशी आणि कधी झाली? एका गैरसमजातून जन्माला आली ही कल्पना...

Vrushal Karmarkar

फिफा विश्वचषक २०२६

२०२६ चा फिफा विश्वचषक सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. या ४८ संघांच्या स्पर्धेत केवळ चार दिग्गज फुटबॉल संघ शिल्लक आहेत.

Football Yellow and Red Cards History

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पिवळे आणि लाल कार्ड

पण फुटबॉलमध्ये पिवळे आणि लाल कार्ड म्हणजे काय असते? त्याचा उगम कुठे आणि कसा झाला? हे तुम्हाला माहिती आहे का?

Football Yellow and Red Cards History

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ESakal

पिवळे कार्ड

पिवळे कार्ड हा एक अधिकृत इशारा असतो. धोकादायक टॅकल, खेळाडूवृत्ती नसलेले वर्तन, अधिकाऱ्यांविरुद्ध मतभेद किंवा हेतुपुरस्सर वेळकाढूपणा केल्यास पंच पिवळे कार्ड दाखवतात.

Football Yellow and Red Cards History

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ESakal

लाल कार्ड

लाल कार्ड म्हणजे तात्काळ हकालपट्टी. लाल कार्ड मिळालेल्या खेळाडूला ताबडतोब मैदान सोडावे लागते. संघाला एक खेळाडू कमी घेऊन सामना पुढे चालू ठेवावा लागतो.

Football Yellow and Red Cards History

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ESakal

खेळाडू

दोन पिवळे कार्ड मिळून एक लाल कार्ड दिले जाते. एकाच सामन्यादरम्यान दोन पिवळे कार्ड मिळालेल्या खेळाडूला आपोआप लाल कार्ड मिळते. त्याला मैदानाबाहेर पाठवले जाते.

Football Yellow and Red Cards History

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ESakal

शिस्त प्रणाली

फिफाने एक सार्वत्रिक शिस्त प्रणाली तयार करण्यासाठी पिवळे आणि लाल कार्ड सादर केले. ही प्रणाली १९७० च्या फिफा विश्वचषक स्पर्धेत सुरू करण्यात आली.

Football Yellow and Red Cards History

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ESakal

गोंधळ

ही कल्पना १९६६ च्या विश्वचषकातील एका वादातून उदयास आली. इंग्लंड विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यातील उपांत्यपूर्व सामन्यादरम्यान पंच आणि अर्जेंटिनाचा कर्णधार अँटोनियो रॅटिन यांच्यात काहीसा गोंधळ निर्माण झाला.

Football Yellow and Red Cards History

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ESakal

भाषेची गरज

यामुळे एका समान दृश्य भाषेची गरज अधोरेखित झाली. ब्रिटिश रेफरी केन अॅस्टन यांनी लाल आणि पिवळ्या वाहतूक दिव्यांचे निरीक्षण करून ही कल्पना विकसित केली.

Football Yellow and Red Cards History

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ESakal

इशारा

ज्यात पिवळा रंग सावधगिरीचा इशारा आणि लाल रंग थांबण्याचा इशारा दर्शवतो. नंतर फिफाने ही संकल्पना जगभर स्वीकारली.

Football Yellow and Red Cards History

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ESakal