नरेंद्र नावाचा नेमका अर्थ आणि इतिहास काय आहे? ते नाव कुठून आलं? जाणून घ्या रंजक कहाणी...

Vrushal Karmarkar
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव कोणी ऐकले नसेल? आजकाल नरेंद्र हा शब्द ऐकताच सर्वात आधी मोदी हे नाव आठवते.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal
पण तुम्हाला माहित आहे का की, अलीकडेच एका राष्ट्रकुल सुवर्णपदक विजेत्याचे नावसुद्धा त्याच्या नावातील 'नरेंद्र' या नावामुळे चर्चेत आले आहे? आम्ही नरेंद्र बेरवाल यांच्याबद्दल बोलत आहोत.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal
पाकिस्तानसोबतच्या एका बॉक्सिंग सामन्यादरम्यान एक दुसरा खेळाडू नरेंद्र नावावर नकारात्मक टिप्पणी करत होता. कारण त्याला आणि त्याच्या प्रशिक्षकाला माहित होते की देशाच्या पंतप्रधानांचे नाव नरेंद्र मोदी आहे.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal
हेच त्यांच्या विजयाचे रहस्य ठरले आणि त्यांनी देशाचा सन्मान तसेच नरेंद्र हे नाव वाचवले. नरेंद्र या नावाचा नेमका अर्थ काय आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal
याचे उत्तर असे आहे की, नरेंद्र म्हणजे "पुरुषांचा राजा". पण या नावामागे काही इतिहास आहे का? नरेंद्र हा शब्द संस्कृत भाषेतून आला आहे.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal
तो 'नर' आणि 'इंद्र' या दोन शब्दांना एकत्र करून तयार झाला आहे. संस्कृतमध्ये, 'नर' म्हणजे मानव किंवा माणूस आणि 'इंद्र' म्हणजे राजा किंवा स्वामी.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal
एकत्र केल्यावर नरेंद्रचा अर्थ 'माणसांचा राजा' किंवा 'माणसांमध्ये श्रेष्ठ' असा होतो. हे नाव अशा व्यक्तीला सूचित करते जी लोकांचे नेतृत्व करते किंवा जिच्यामध्ये राजेशाही गुण असतात.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal
शिवाय प्राचीन संस्कृत ग्रंथ आणि साहित्यात, 'नरेंद्र' हा शब्द राजांसाठी एक उपाधी म्हणून वापरला जात असे.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal
जो राजा खूप शक्तिशाली होता आणि आपल्या प्रजेची चांगली काळजी घेत असे, त्याला नरेंद्र म्हटले जात असे.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal
इतकेच नाही, तर काही प्राचीन ग्रंथांमध्ये देवांचा राजा असलेल्या इंद्रासाठीही 'नरेंद्र' हा शब्द वापरला जातो, कारण इंद्राला देवांचा राजा मानले जाते.
Narendra Name History Know Ancient Roots and Meaning of Name
ESakal