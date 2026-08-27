रोज चिमूटभर हिंग खाल्ल्याने शरीराला मिळतात 'हे' ८ फायदे

Anushka Tapshalkar

हिंग

आयुर्वेदात हिंगाला विशेष औषधी स्थान देण्यात आले आहे. स्वयंपाकघरातील साधा हिंग अन्नाची चव वाढवण्यासोबत अनेक आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्यात मदत करतो.

Hing Benefits For Health

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पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

हिंगामुळे पाचक रसांचे स्रवण वाढून अन्नाचे पचन सहज व सुरळीत होते. जेवणानंतर पोटावर येणारा जडपणा कमी होतो.

Hing Benefits For Health

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eSakal

गॅस आणि पोटफुगीपासून आराम

डाळी, हरभरे किंवा कडधान्यांच्या पदार्थांमध्ये हिंग वापरल्यास गॅस होणे व पोट फुगण्याची समस्या कमी होण्यास मदत मिळते.

Hing Benefits For Health

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eSakal

आयुर्वेदातील 'वातशामक'

आयुर्वेदानुसार हिंग हा उत्तम वातशामक आहे. पोटातील कळा, मुरडा आणि वातामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी हिंग गुणकारी ठरतो.

Hing Benefits For Health

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अँटीऑक्सिडंट्स

हिंगामध्ये विविध जैवसक्रिय (Bioactive) संयुगे असतात. हे अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून वाचवतात.

Hing Benefits For Health

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आतड्यांचे कार्य

हिंगाच्या नियमित सेवनाने पचनसंस्था स्वच्छ राहते आणि आतड्यांची हालचाल सुलभ होऊन अपचनाचा त्रास दूर राहतो.

Hing Benefits For Health

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eSakal

भूक आणि रुचीमध्ये वाढ

फोडणीत अगदी चिमूटभर हिंग वापरल्यास पदार्थाला छान सुगंध आणि चव येते, ज्यामुळे मंद झालेली भूक सुधारते.

Hing Benefits For Health

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दाहविरोधी गुणधर्म

हिंगातील घटक शरीरातील सूज/दाह कमी करण्यास मदत करतात.

Hing Benefits For Health

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eSakal

वापरात काळजी

हिंग नेहमी मर्यादित (चिमूटभर) वापरावा. गर्भवती महिला व लहान मुलांच्या आहारात अतिवापर टाळावा.

Hing Benefits For Health

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eSakal

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