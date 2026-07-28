भाजलेले चिकन खाल्ल्याने काय होते? जाणून घ्या

Aarti Badade

उच्च दर्जाची प्रथिने मिळतात

भाजलेल्या चिकनमध्ये भरपूर प्रमाणात उच्च दर्जाची प्रथिने असतात. ही प्रथिने शरीराची ताकद वाढवण्यास आणि स्नायूंच्या वाढीस मदत करतात.

Roasted Chicken Healthy

|

Sakal

वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत

भाजलेल्या चिकनमध्ये तळलेल्या चिकनपेक्षा कमी कॅलरीज आणि कमी चरबी असते. त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते आणि भूक नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

Roasted Chicken Healthy

|

Sakal

स्नायू मजबूत होतात

नियमित प्रमाणात भाजलेले चिकन खाल्ल्याने स्नायूंची वाढ, दुरुस्ती आणि रिकव्हरीसाठी आवश्यक पोषण मिळते. व्यायाम करणाऱ्यांसाठी हा उत्तम प्रथिनांचा स्रोत मानला जातो.

Roasted Chicken Healthy

|

Sakal

हाडांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

भाजलेल्या चिकनमध्ये फॉस्फरससारखी महत्त्वाची खनिजे असतात. ही पोषकतत्त्वे हाडे आणि दात मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.

Roasted Chicken Healthy

|

Sakal

पचनास तुलनेने हलके

जास्त तेलकट किंवा मसालेदार चिकनपेक्षा भाजलेले किंवा ग्रिल केलेले चिकन पचायला हलके असते. त्यामुळे संतुलित आहाराचा हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.

Roasted Chicken Healthy

|

Sakal

हेल्दी पद्धतीने खा

भाजलेल्या चिकनसोबत सॅलड, उकडलेल्या भाज्या किंवा संपूर्ण धान्यांचा समावेश केल्यास जेवण अधिक संतुलित आणि पौष्टिक होते.

Roasted Chicken Healthy

|

Sakal

महत्त्वाची टीप

भाजलेले चिकन मर्यादित प्रमाणात आणि कमी तेल, कमी मीठ वापरून तयार करावे. आरोग्याशी संबंधित समस्या असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Roasted Chicken Healthy

|

Sakal

नारळातील मलई खाल्ल्याने शरीरातल्या 5 समस्या होतात कमी!

coconut malai

|

Sakal

येथे क्लिक करा