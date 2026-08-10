जुनी कार स्क्रॅप केल्यानंतर नेमकं काय होतं? एक-एक पार्ट कसा केला जातो रिसायकल, जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
जेव्हा आपली जुनी कार रस्त्यावर चालवण्यायोग्य राहत नाही किंवा सरकारी नियमांनुसार तिचे आयुष्यमान संपते, तेव्हा ती भंगारात काढली जाते.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुमची आवडती कार भंगार केंद्रात गेल्यानंतर तिचे काय होते? संपूर्ण कार भंगारात कशी रूपांतरित होते? प्रत्येक भागाचे पुनर्चक्रीकरण कसे केले जाते?
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर गाडी मुख्य वर्कशॉपमध्ये आणली जाते. येथे गाडीच्या आत असलेले सर्व तेल आणि द्रव पदार्थ सर्वप्रथम काढून टाकले जातात.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
यामध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल, इंजिन ऑइल, ब्रेक ऑइल, कूलंट आणि एसी गॅस यांचा समावेश असतो. जर हे पदार्थ काढले नाहीत, तर गाडीचे भाग वेगळे करताना आग लागण्याचा धोका असतो.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
त्यामुळे पर्यावरणालाही हानी पोहोचू शकते. या सर्व रसायनांवर सुरक्षितपणे पुनर्प्रक्रिया केली जाते. आता गाडीचे भाग एक-एक करून वेगळे करण्याची पाळी येते.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
मेकॅनिक गाडीची बॅटरी, सीएनजी सिलेंडर आणि सर्व टायर काढतात. त्यानंतर गाडीच्या आतील वस्तू, जसे की सीट, स्टिअरिंग, म्युझिक सिस्टीम, मौल्यवान धातूचा कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर आणि हेडलाइट्स, वेगळे केले जातात.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
जे भाग चांगल्या स्थितीत असतात, ते जुन्या गाड्यांच्या बाजारात पुनर्वापरासाठी विकले जातात. गाडीचे सर्वात महत्त्वाचे भाग म्हणजे तिचे इंजिन आणि गिअरबॉक्स.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
क्रेन आणि कटरच्या साहाय्याने इंजिन गाडीच्या बॉडीपासून वेगळे केले जाते. इंजिनमध्ये मोठ्या प्रमाणात ॲल्युमिनियम, लोह आणि तांबे असते.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
हे साहित्य नंतर नवीन धातू तयार करण्यासाठी वितळवण्यासाठी कारखान्यांमध्ये पाठवले जाते. जेव्हा गाडीतून सर्व रबर, प्लास्टिक, काच आणि इंजिनचे भाग काढले जातात.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
तेव्हा फक्त एक पोकळ लोखंडी सांगाडा शिल्लक राहतो. हा सांगाडा नंतर एका मोठ्या हायड्रॉलिक कंप्रेसरमध्ये टाकला जातो.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
एका क्षणात हे मशीन संपूर्ण गाडीच्या बॉडीला दाबून लोखंडाच्या एका लहान तुकड्यात किंवा ठोकळ्यात रूपांतरित करते. हा लोखंडाचा ठोकळा नंतर मोठ्या भट्ट्यांमध्ये वितळवला जातो.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal
या वितळलेल्या लोखंडाचा उपयोग नवीन स्टीलचे पत्रे तयार करण्यासाठी केला जातो. या पुनर्वापर केलेल्या लोखंडाचा उपयोग नवीन गाड्या, पूल आणि रेल्वे रुळ बनवण्यासाठी पुन्हा केला जातो.
Old Car Scrapping Process How Vehicles Are Dismantled and Recycled Part by Part
ESakal