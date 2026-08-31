जेवणानंतर लगेच पाणी पिल्याने शरीरात काय होते?

Aarti Badade

स्लाइड 1

जेवणानंतर लगेच पाणी प्यावे का?
जेवणानंतर लगेच भरपूर पाणी पिण्याऐवजी थोडा वेळ थांबणे योग्य मानले जाते.

स्लाइड 2

जेवणानंतर थोडा वेळ थांबा
जेवण पूर्ण झाल्यानंतर काही वेळाने पाणी प्यायल्याने पचनक्रियेला त्रास होणार नाही.

स्लाइड 3

जेवताना किती पाणी प्यावे?
जेवताना गरज असल्यास थोडे पाणी प्यावे; मात्र वारंवार किंवा भरपूर पाणी पिणे टाळावे.

स्लाइड 4

‘जठराग्नी’बाबत काय म्हटले जाते?
आयुर्वेदिक मान्यतेनुसार जेवताना पाणी जास्त प्यायल्यास जठराग्नी मंद होऊन अपचन होऊ शकते.

स्लाइड 5

पचनासाठी काय करावे?
जेवण झाल्यानंतर थोडा वेळ थांबून तहान लागल्यावर पाणी पिण्याची सवय ठेवावी.

स्लाइड 6

तिखट जेवण असेल तर?
जेवण तिखट असल्यास किंवा ठसका लागत असल्यास जेवताना गरजेनुसार थोडे पाणी पिऊ शकता.

स्लाइड 7

पाण्याबाबत संतुलन महत्त्वाचे!
पाणी पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही; दिवसभर पुरेसे पाणी प्या आणि जेवताना गरजेनुसारच सेवन करा.