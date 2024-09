संतुलित आहार म्हणजे नेमकं काय?

शरीराला आवश्यक सर्व पोषक तत्वांचा समावेश संतुलित आहार म्हणजे शरीराला आवश्यक असलेले सर्व पोषक तत्वे, जसे की कार्बोहायड्रेट्स, प्रथिने, चरबी, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि फायबर योग्य प्रमाणात मिळणे.

