Constitution: संविधान म्हणजे काय?

Monika Shinde
संविधान हे देशाचे सर्वोच्च कायदेशीर दस्तऐवज आहे. नियम, अधिकार आणि कर्तव्ये स्पष्ट करून राज्याचे कामकाज आणि नागरिकांचे जीवन सुरळीत सुरू झाले आहे.
Key Features of the Indian Constitution
esakal
संविधानामुळे भारत लोकशाही राष्ट्र बनला. म्हणजेच प्रत्येक नागरिकाचे हक्क, निवडणुकीत भाग घेण्याचा आणि न्याय मिळवण्याचा अधिकार निश्चित आहे.
Key Features of the Indian Constitution
esakal
संविधानाचे मुख्य उद्दिष्ट देशात समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे आहे. ते नागरिकांना सुरक्षा, शिक्षण आणि विकासाची हमी देते.
Key Features of the Indian Constitution
esakal
भारतीय संविधानात ४४८ कलमे, १२ अनुसूची आणि २५ भाग आहेत. यामध्ये सरकारचे कामकाज, राज्य आणि केंद्राचे अधिकार आणि न्यायव्यवस्था यांचा समावेश आहे.
Key Features of the Indian Constitution
esakal
१९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना झाली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद बैठकीचे अध्यक्ष होते आणि डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी मसुदा तयार केला
Key Features of the Indian Constitution
esakal
२६ जानेवारी १९५० रोजी, रोझी संविधान लागू झाले. त्या दिवशी, भारत पूर्णपणे लोकशाही राष्ट्र बनला आणि प्रत्येक नागरिकाचे हक्क निश्चित झाले.
Key Features of the Indian Constitution
esakal
भारतीय संविधानात आतापर्यंत १०६ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. पहिली सुधारणा १९५१ मध्ये करण्यात आली आणि सध्याची सुधारणा २०२३ मध्ये महिला आरक्षणासाठी करण्यात आली.
Key Features of the Indian Constitution
esakal
संविधान हे केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नाही तर लोकशाहीचा आत्मा आहे. प्रत्येक नागरिकाने त्याचे हक्क आणि कर्तव्ये समजून घेणे आवश्यक आहे
Key Features of the Indian Constitution
esakal
Stylish Co-Ord Sets
esakal