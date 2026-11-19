Mansi Khambe
भारतीय रेल्वेत निळ्या डब्यांची आणि लाल डब्यांच्या ट्रेन तुम्ही पाहिल्या असतील. या दोन्हींमधील फरक आणि भारतीय रेल्वेच्या भाषेत त्यांना काय म्हणतात, याबद्दल जाणून घ्या.
Blue & Red colored train Coaches Difference
ESakal
निळ्या डब्यांना सामान्यतः ICF इंटिग्रल कोच फॅक्टरी डिझाइन म्हटले जाते. दुसरीकडे, लाल डब्यांना एलएचबी (LHB) म्हटले जाते, ज्याचा अर्थ लिंके हॉफमन बुश असा आहे.
Blue & Red colored train Coaches Difference
ESakal
आयसीएफ (ICF) डिझाइन १९५० च्या दशकातील आहे. राज्यसभेत रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरानुसार, आयसीएफ (ICF) डब्यांची रचना १९६० च्या दशकात करण्यात आली होती आणि त्यात स्क्रू कपलिंग (screw couplings) असतात.
Blue & Red colored train Coaches Difference
ESakal
एलएचबी (LHB) हे मूळतः एक जर्मन तंत्रज्ञान आहे. सीएजी (CAG) अहवालानुसार, मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन २००२ मध्ये सुरू झाले आणि पहिला एलएचबी (LHB) कोच डिसेंबर २००३ मध्ये नेटवर्कमध्ये दाखल झाला. रंगासाठी कोणतीही कठोर अट नाही.
Blue & Red colored train Coaches Difference
ESakal
सर्वात मोठा फरक कपलिंग आणि अपघाताच्या वर्तनात आहे. ICF कोचेसमध्ये जुने स्क्रू कपलिंग होते, तर LHB कोचेसमध्ये सेंटर बफर कपलर आहे, जे टक्कर किंवा गाडी रुळावरून घसरल्यास कोच एकमेकांवरून घरंगळण्यापासून रोखते.
Blue & Red colored train Coaches Difference
ESakal
LHB कोच साधारणपणे स्टेनलेस स्टीलचे बनलेले असतात, ते वजनाने हलके आणि लांबीला मोठे असतात. ICF कोचे वजनाने जड असतात.
Blue & Red colored train Coaches Difference
ESakal
ICFची वेग मर्यादा अंदाजे ११० किमी/तास आहे. एलएचबी (LHB) कोचेस १६० किमी/तास पर्यंत धावण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. एलएचबी (LHB) कोचेसमध्ये आधुनिक डिस्क ब्रेक आहेत, जे ट्रेनला अधिक स्थिरपणे थांबण्यास मदत करतात.
Blue & Red colored train Coaches Difference
ESakal
LHB कोचमध्ये कमी धक्के आणि आवाज असतो. तसेच, अधिक बर्थ असतात. तर अपघातांमध्ये कमी जीवितहानी झाल्यामुळे एलएचबी (LHB) डब्यांची श्रेष्ठता कॅगच्या २०२० च्या लेखापरीक्षण अहवालातही मान्य करण्यात आली आहे.
Blue & Red colored train Coaches Difference
ESakal