CEO की CFO? कंपनीत कोणाचं पद मोठं, दोघांच्या जबाबदाऱ्या काय? जाणून घ्या फरक...

Vrushal Karmarkar

सीईओ आणि सीएफओ

कोणत्याही मोठ्या कंपनीमध्ये, सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) आणि सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) ही दोन सर्वात महत्त्वाची पदे मानली जातात.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

दोन पदे

लोक अनेकदा या दोन पदांना एकच समजण्याची चूक करतात, परंतु त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्णपणे भिन्न आहेत.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

कंपनी

सीईओ कंपनीच्या एकूण धोरणाचे आणि कामकाजाचे नेतृत्व करतो, तर सीएफओ कंपनीची आर्थिक स्थिती, अंदाजपत्रक आणि गुंतवणुकीसाठी जबाबदार असतो.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

दिशा

सीईओ किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हे कंपनीचे सर्वात वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी असतात. कंपनीची दूरदृष्टी, धोरण आणि भविष्यातील दिशा ठरवण्याची जबाबदारी सीईओची असते.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

कामगिरी

त्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने सर्वोत्तम कामगिरी करावी, हे सुनिश्चित करणे हे सीईओचे काम आहे. कंपनीची रणनीती आणि दूरदृष्टी निश्चित करणे. मोठे व्यावसायिक निर्णय घेणे.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

नेतृत्व

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संघाचे नेतृत्व करणे. गुंतवणूकदार आणि संचालक मंडळाशी संवाद साधणे. कंपनीच्या वाढीचे आणि विस्ताराचे नियोजन करणे. सार्वजनिक क्षेत्रात कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणे.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

अधिकारी

सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) हे कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी असतात. कंपनीचा महसूल, खर्च, अंदाजपत्रक, गुंतवणूक आणि आर्थिक जोखीम यांचे व्यवस्थापन करणे ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी असते.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

निरीक्षण

कंपनीची आर्थिक स्थिती मजबूत राहील याची खात्री सीएफओ करतात. ते कंपनीचे अंदाजपत्रक तयार करणे. उत्पन्न आणि खर्चाचे निरीक्षण करणे. कर आणि लेखापरीक्षणांचे व्यवस्थापन करणे.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

अहवाल

गुंतवणूक आणि निधीचे नियोजन. आर्थिक जोखमीचे मूल्यांकन करणे. गुंतवणूकदारांना आणि संचालक मंडळाला आर्थिक अहवाल सादर करणे.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

देखरेख

कंपनीमध्ये सीईओ हे पद सामान्यतः सीएफओपेक्षा वरिष्ठ असते. सीईओ संपूर्ण कंपनीचे नेतृत्व करतात, तर सीएफओ कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख करतात.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

सल्ला

मोठ्या आर्थिक निर्णयांसाठी सीएफओचा सल्ला महत्त्वपूर्ण मानला जातो आणि बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, सीईओ आणि संचालक मंडळ दोघेही सीएफओच्या अहवालांच्या आधारे निर्णय घेतात.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

धोरणे

कंपनीच्या यशासाठी सीईओ आणि सीएफओ या दोघांच्याही भूमिका एकमेकांना पूरक असतात. सीईओ कंपनीच्या वाढीसाठी धोरणे आखतात. तर सीएफओ हे सुनिश्चित करतात.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal

आर्थिक स्रोत

त्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कंपनीकडे पुरेसे आर्थिक स्रोत आहेत. कोणत्याही कंपनीच्या यशासाठी सुयोग्य धोरण आणि मजबूत आर्थिक व्यवस्थापन यांचा समतोल असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

CEO and CFO Are Not Same Know Difference Between Their Roles

|

ESakal