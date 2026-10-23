हिमबिबट्या आणि साध्या बिबट्यामध्ये फरक काय?

Mansi Khambe
पर्वतांतले भूत' असे बिरूद लाभलेला प्राणी हिमबिबट्या. बर्फाळ व खडकाळ पर्वतांमध्ये ते असे काही लपून जातात, की समोर असले तरी पटकन लक्षात येत नाहीत.
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal
हिम बिबट्यांचा विशिष्ट पांढरा किंवा राखाडी रंग असतो, ज्यावर काळे ठिपके असतात, तर सामान्य बिबट्यांचा रंग पिवळा किंवा सोनेरी असतो, ज्यावर काळे ठिपके असतात.
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal
सामान्य बिबट्या प्रामुख्याने झाडांवर चढणारा प्राणी असल्याने, तो दाट वनराई असलेल्या भागात राहणे पसंत करतो. याउलट, हिमबिबट्या अतिथंड डोंगराळ कड्याकपारींत राहतो.
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal
तसेच, हिमबिबट्याची शेपटी सामान्य बिबट्याच्या शेपटीपेक्षा दीडपट लांब असते आणि त्याचे नाकपुड्यांचे छिद्रही सामान्य बिबट्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या मोठे असते.
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal
सामान्य बिबट्याच्या तुलनेत हिमबिबट्या अधिक लाजाळू आहे. सामान्य बिबट्या हा हिमबिबट्यापेक्षा अधिक आक्रमक असतो.
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal
हिम बिबट्या सामान्य बिबट्यांपेक्षा थोडे लहान असतात. नरांचे वजन ७७-१२० पौंड आणि माद्यांचे वजन ५५-९९ पौंड असते, तर सामान्य बिबट्यांचे वजन ६६-२०० पौंड असू शकते.
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal
हिम बिबट्या प्रामुख्याने जंगली मेंढ्या आणि बकऱ्या खातात, तर सामान्य बिबट्यांचा आहार अधिक वैविध्यपूर्ण असतो आणि ते लहान सस्तन प्राणी, पक्षी आणि सरपटणारे प्राणी देखील खाऊ शकतात.
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal
हिम बिबट्या आणि सामान्य बिबट्या हे दोन्ही एकाकी आणि सहजासहजी न दिसणारे प्राणी आहेत. हिम बिबट्यांची चयापचय क्रिया सामान्य बिबट्यांपेक्षा मंद असते आणि ते कमी सक्रिय असतात.
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal
हिम बिबट्या संकटग्रस्त प्रजातींच्या यादीत आहे, आणि सामान्य बिबट्या असुरक्षित प्रजातींच्या यादीत आहे.
Differences In snow leopard and common leopard
ESakal