ट्रेन सुटायला अवघी ५ मिनिटे? तरीही मिळू शकते तिकीट; पण कसं? जाणून घ्या रेल्वेचा नियम...

Vrushal Karmarkar

रेल्वे प्रवास

जर तुम्हाला अचानक कुठे प्रवास करायचा असेल आणि ट्रेन सुटायला फक्त काही मिनिटे शिल्लक असतील, तर घाबरण्याची गरज नाही.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

ट्रेन

प्रवाशांच्या सोयीसाठी, भारतीय रेल्वेने ट्रेन सुटण्याच्या काही मिनिटे आधीसुद्धा तिकीट बुक करण्याची किंवा रद्द करण्याची परवानगी देणारा नियम लागू केला आहे.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

योजना

ही सुविधा विशेषतः अशा लोकांसाठी फायदेशीर आहे ज्यांना अनपेक्षितपणे प्रवास करावा लागतो किंवा ज्यांच्या योजना शेवटच्या क्षणी बदलतात.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

रेल्वे आरक्षण

पूर्वी रेल्वे आरक्षण तक्ता गाडी सुटण्याच्या खूप आधी तयार केला जात असे. एकदा तक्ता तयार झाला की, ऑनलाइन तिकीट बुक करणे अशक्य होते. नंतर रेल्वेने दुसरा आरक्षण तक्ता सुरू केला.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

पहिला तक्ता

या प्रणालीअंतर्गत पहिला तक्ता गाडी सुटण्याच्या सुमारे चार तास आधी, तर दुसरा तक्ता गाडी सुटण्याच्या ३० ते पाच मिनिटे आधी तयार केला जात असे.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

तिकीट बुक

दुसरा तक्ता तयार होईपर्यंत प्रवासी तिकीट बुक करू किंवा रद्द करू शकत होते. समजा एका प्रवाशाने आपले तिकीट रद्द केले. पूर्वी अशा जागा रिकाम्या राहत असत.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

उपलब्ध

पण आता दुसऱ्या चार्टमुळे, तीच जागा दुसऱ्या गरजू प्रवाशासाठी उपलब्ध होऊ शकली. ज्यांना अचानक प्रवास करण्याची गरज होती, त्यांना याचा फायदा झाला.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

जागा रद्द

जर शेवटच्या क्षणी एखादी जागा रद्द झाली, तर दुसरा चार्ट उपलब्ध होईपर्यंत ती पुन्हा मिळवता येत होती. प्रवासी दोन प्रकारे तिकिटे बुक करू शकत होते.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

आयआरसीटीसी

आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा मोबाईल ॲपद्वारे आणि रेल्वेच्या पीआरएस काउंटरवर. दुसरा चार्ट तयार होण्यापूर्वी जागा उपलब्ध झाल्यास तिकीट त्वरित कन्फर्म करता येत होते.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

तिकीट रद्द

काही कारणास्तव प्रवासाच्या योजना बदलल्यास दुसरा चार्ट तयार होण्यापूर्वी तिकीट रद्द करण्याचा पर्यायही उपलब्ध होता. यामुळे जागा रद्द करता येत असे. ट्रेनमधील रिकाम्या जागांची संख्या कमी होत असे.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

जागा

हे पूर्णपणे जागेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून होते. एखाद्या प्रवाशाने आपले तिकीट रद्द केले असेल किंवा एखादी जागा रिकामी झाली असेल तरच तुम्हाला कन्फर्म तिकीट मिळू शकत होते.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal

उद्देश

जर सर्व जागा आधीच भरलेल्या असतील, तर तिकीट मिळणे अशक्य होते. या नियमाचा उद्देश ट्रेनमधील रिकाम्या जागांची संख्या कमी करणे आणि अधिक प्रवाशांना प्रवास करण्याची संधी देणे हा होता.

Indian Railways Second Reservation Chart Rule

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ESakal