आजारी पडल्यावर 'दवा-दारू' म्हणतात, पण त्याचा खरा अर्थ माहितीये का? जाणून घ्या रंजक इतिहास...

Vrushal Karmarkar

आजारी

जेव्हा आपल्या किंवा तुमच्या घरी कोणी आजारी पडते, तेव्हा घरातील वडीलधारी मंडळी अनेकदा वेळेवर औषध घ्यायला सांगतात. सुरुवातीला हे ऐकून विचित्र वाटू शकते.

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दारू

आजारपणात दारूची काय भूमिका असते असा प्रश्न पडू शकतो. पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की या प्रसिद्ध वाक्प्रचाराचा दारूशी काहीही संबंध नाही.

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चुकीचा अर्थ

या सर्वसामान्य शब्दामागे भाषा, इतिहास आणि प्राचीन वैद्यकीय पद्धतींचा एक आकर्षक प्रवास दडलेला आहे, ज्याचा लोकांनी चुकीचा अर्थ घेतला आहे.

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भाषा

हिंदी आणि इतर अनेक भारतीय भाषांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 'दारू' या शब्दाला एक प्राचीन आणि ऐतिहासिक अर्थ आहे, तो म्हणजे औषध.

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ॲलोपॅथिक औषधे

या शब्दाची मुळे संस्कृतमधील 'दारू' या शब्दाशी जोडलेली आहेत. ज्याचा शब्दशः अर्थ लाकूड असा होतो. प्राचीन काळी, जेव्हा ॲलोपॅथिक औषधे उपलब्ध नव्हती.

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आयुर्वेद

तेव्हा आयुर्वेद आणि पारंपरिक वैद्यकशास्त्रातील बहुतेक औषधे वनस्पतींची साल, मुळे आणि लाकूड दळून बनवली जात असत.

Medicine and Alcohol

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संबंध

उपचारांमध्ये लाकूड हा मुख्य घटक असल्यामुळे या वनौषधींना हळूहळू 'दारू' म्हटले जाऊ लागले. विशेष म्हणजे, या शब्दाचा केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशी भाषांमध्येही वैद्यकशास्त्राशी घनिष्ठ संबंध आहे.

Medicine and Alcohol

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दारुखाना

अगदी आधुनिक काळातही, फारसी भाषेत औषधांच्या दुकानाला किंवा फार्मसीला 'दारुखाना' म्हटले जाते, ज्याचा स्पष्ट अर्थ दवाखाना असा होतो.

Medicine and Alcohol

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मादक पेय

कालांतराने, जेव्हा भारतात वनस्पती आणि औषधी वनस्पती कुजून किंवा त्यांच्या अर्काचे ऊर्ध्वपातन करून अल्कोहोल तयार केले जाऊ लागले. तेव्हा लोक त्या मादक पेयाला 'दारू' म्हणू लागले.

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अल्कोहोल

परिणामी हा शब्द हळूहळू अल्कोहोलसाठी वापरला जाऊ लागला. जरी 'अल्कोहोल' हा शब्द म्हटल्यावर अनेकदा दारूची बाटली डोळ्यासमोर येत असली, तरी म्हणीनुसार त्याचा अर्थ औषधाशीच होतो.

Medicine and Alcohol

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काळजी

जेव्हा कोणी तुम्हाला वेळेवर औषध घ्यायला सांगते, तेव्हा त्याचा साधा अर्थ असतो की वेळेवर उपचार घ्या, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या.

Medicine and Alcohol

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शब्द

हा एक सुंदर शब्द आहे, जो दोन वेगवेगळ्या भाषा आणि संस्कृतींचे मिश्रण असून आपल्या प्राचीन वैद्यकीय प्रणालीची आठवण करून देतो.

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