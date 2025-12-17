माणिकराव कोकाटेंचं शिक्षण किती?

Sandip Kapde
माणिकराव शिवाजी कोकाटे यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९५७ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील सोमठाणा गावात झाला.
सदनिका घोटाळ्यामुळे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
या प्रकरणात न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे.
कोणत्याही क्षणी माणिकराव कोकाटे यांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सदनिका घोटाळा १९९५ साली घडल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे यांच्यावर आहे.
माणिकराव कोकाटे हे गेली तीन दशके सक्रिय राजकारणात कार्यरत आहेत.
कोकाटे यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप आणि सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या पक्षांतून राजकीय वाटचाल केली आहे.
सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी पाच वेळा विजय मिळवत आपले वर्चस्व टिकवले आहे.
त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात एनएसयूआयमधील विद्यार्थी कार्यकर्ता म्हणून केली होती.
सिन्नर पंचायत समितीचे सभापती आणि नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अशी महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषवली आहेत.
अनुभवी पण वादग्रस्त नेते अशी माणिकराव कोकाटे यांची ओळख सध्या अधिक ठळक होत आहे.
माणिकराव कोकाटे यांनी पुणे विद्यापीठातून एलएलबी (LLB) पदवी संपादन केली आहे.
