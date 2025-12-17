माणिकराव कोकाटेंचं शिक्षण किती?

जन्म

माणिकराव शिवाजी कोकाटे यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९५७ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील सोमठाणा गावात झाला.

ओळख

सदनिका घोटाळ्यामुळे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरले आहेत.

प्रकरण

या प्रकरणात न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे.

कारवाई

कोणत्याही क्षणी माणिकराव कोकाटे यांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

घोटाळा

सदनिका घोटाळा १९९५ साली घडल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे यांच्यावर आहे.

राजकारण

माणिकराव कोकाटे हे गेली तीन दशके सक्रिय राजकारणात कार्यरत आहेत.

पक्ष

कोकाटे यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप आणि सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या पक्षांतून राजकीय वाटचाल केली आहे.

मतदारसंघ

सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी पाच वेळा विजय मिळवत आपले वर्चस्व टिकवले आहे.

सुरुवात

त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात एनएसयूआयमधील विद्यार्थी कार्यकर्ता म्हणून केली होती.

जबाबदारी

सिन्नर पंचायत समितीचे सभापती आणि नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अशी महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषवली आहेत.

प्रतिमा

अनुभवी पण वादग्रस्त नेते अशी माणिकराव कोकाटे यांची ओळख सध्या अधिक ठळक होत आहे.

शिक्षण

माणिकराव कोकाटे यांनी पुणे विद्यापीठातून एलएलबी (LLB) पदवी संपादन केली आहे.

