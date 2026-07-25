साप दूध का पित नाही? तरीही ‘सापाला दूध पाजणे’ ही म्हण कशी रूढ झाली? जाणून घ्या विज्ञान...

Vrushal Karmarkar

गैरसमज

एक गैरसमज म्हणजे साप आवडीने वाटीभर दूध पितात. इतकेच नाही, तर आपल्या जोडीदाराच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी साप येतात. अशा अफवादेखील मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या आहेत.

Snake Milk Myth

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ESakal

विज्ञान

विज्ञान हे सर्व दावे पूर्णपणे खोडून काढते आणि त्यांना पूर्णपणे काल्पनिक मानते. आता प्रश्न असा आहे की, जर सापाला दूध पाजणे खरे नसेल, तर ही म्हण समाजात कशी आली?

Snake Milk Myth

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ESakal

वाक्प्रचार

सापाला खायला घालणे हा एक प्रचलित वाक्प्रचार आहे, ज्याचा शब्दशः अर्थ एखाद्या दुष्ट व्यक्तीला पोसणे किंवा शत्रूचे भले करणे असा होतो.

Snake Milk Myth

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ESakal

दुष्ट व्यक्ती

ज्याप्रमाणे दूध पाजूनही सापाचा विषारी किंवा हिंसक स्वभाव बदलत नाही आणि संधी मिळताच तो चावतो, त्याचप्रमाणे, एखाद्या दुष्ट व्यक्तीला मदत केल्याने अंतिमतः नुकसानच होते.

Snake Milk Myth

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ESakal

साप

विज्ञानानुसार, साप हे सरपटणारे प्राणी आहेत, सस्तन प्राणी नाहीत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, त्यांच्या शरीरात लॅक्टोज पचवण्यासाठी आवश्यक असलेले एन्झाइम्स किंवा पाचक रस तयार होत नाहीत.

Snake Milk Myth

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ESakal

मांसाहारी

साप १००% मांसाहारी असतात, ते केवळ उंदीर, बेडूक आणि कीटकांवर जगतात. त्यांची पचनसंस्था घन, मांसाहारी अन्न पचवण्यासाठी बनलेली नसते.

Snake Milk Myth

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ESakal

वेदनादायी

जेव्हा दूध सापाच्या पोटात जाते, तेव्हा त्याला तीव्र अपचन, संसर्ग, पोट फुगणे आणि न्यूमोनिया यांसारख्या जीवघेण्या आजारांचा त्रास होतो, ज्यामुळे त्याचा अत्यंत वेदनादायी मृत्यू होतो.

Snake Milk Myth

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ESakal

अंधश्रद्धा

ही अंधश्रद्धा प्रामुख्याने गारुड्यांच्या क्रूरतेमुळे आणि लोककथांमुळे पसरली आहे. नागपंचमीच्या काही आठवड्यांपूर्वी, गारुडी जंगलातून साप पकडतात.

Snake Milk Myth

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ESakal

दुधाचे भांडे

त्यांना अंधाऱ्या पेट्यांमध्ये बंद करतात. उपाशी ठेवतात. जेव्हा अत्यंत तहानलेल्या सापासमोर दुधाचे भांडे ठेवले जाते, तेव्हा तो जिवंत राहण्यासाठी त्याला पाणी समजून कोणताही द्रव पितो.

Snake Milk Myth

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ESakal

गाईचे दूध

इतकेच नाही, तर ग्रामीण भागात अशी अफवा पसरली आहे की धामीन साप गाईचे दूध पितो, पण सत्य हे आहे की तो फक्त उंदीर पकडण्यासाठी गोठ्यात येतो.

Snake Milk Myth

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ESakal