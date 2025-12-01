जगातील सर्वात जुनी संस्कृती कोणती? ९९ टक्के लोकांना खरं उत्तर माहिती नाही...

हडप्पा संस्कृती

सिंधू संस्कृती ज्याला "हडप्पा संस्कृती" असेही म्हणतात, ही भारतातील सर्वात जुनी संस्कृती आहे. मात्र जगातील सर्वात जुनी संस्कृती तुम्हाला माहिती आहे का?

जगातील सर्वात जुनी संस्कृती

पण तुम्ही अशी संस्कृती कल्पना करू शकता का जी सिंधू संस्कृतीच्या अगदी आधी अस्तित्वात होती. "जगातील सर्वात जुनी संस्कृती" म्हणून ओळखली जाते?

रहस्यमय संस्कृती

जर आपण या रहस्यमय संस्कृतीची तुलना सिंधू संस्कृतीशी केली तर हडप्पा संस्कृती अंदाजे ३३०० ईसापूर्व ते १३०० ईसापूर्व आहे. तिचा परिपक्व काळ २६०० ईसापूर्व ते १९०० ईसापूर्व मानला जातो.

सिंधू संस्कृती

पण तुम्हाला माहिती आहे का सिंधू संस्कृतीपेक्षा कोणती संस्कृती जुनी आहे? जगातील सर्वात जुनी संस्कृती कोणती? चला जाणून घेऊया.

मेसोपोटेमियन संस्कृती

मेसोपोटेमियन संस्कृती ही जगातील सर्वात जुनी संस्कृती आहे. जी सुमारे ४००० ते ३५०० ईसापूर्व दरम्यान टायग्रिस आणि युफ्रेटिस या दोन नद्यांच्या दरम्यान अस्तित्वात होती.

उत्कृष्ट शहर नियोजन

ही प्राचीन संस्कृती तिच्या प्रगत कृषी तंत्रांसाठी, लेखनाच्या विकासासाठी आणि उत्कृष्ट शहर नियोजनासाठी ओळखली जाते.

सुमेरियन संस्कृती

सुमेरियन संस्कृती जगातील सर्वात जुनी संस्कृती म्हणून व्यापकपणे ओळखली जाते. ही संस्कृती मेसोपोटेमियामध्ये, विशेषतः टायग्रिस आणि युफ्रेटिस नद्यांच्या दरम्यानच्या प्रदेशात, सुमारे 3500 ईसापूर्व उदयास आली.

संस्कृतीचा पाळणा

हा प्रदेश आजच्या इराकमध्ये आहे आणि मानवी विकासात त्याच्या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे त्याला "संस्कृतीचा पाळणा" म्हटले जाते.

