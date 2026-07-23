पेलेट गन म्हणजे काय आणि ती कशी काम करते? सामान्य लोकांसाठी किती धोकादायक? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
दिल्ली संघर्षादरम्यान आंदोलकांनी पोलिसांवर पेलेट गन वापरल्याचा आरोप केला आहे. मात्र दिल्ली पोलीस प्रशासनाने हे सर्व दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.
Pellet Gun Rules
ESakal
या वादामुळे पेलेट गन वापरण्याच्या नियमांविषयी पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. पेलेट ही एका विशिष्ट प्रकारची पंप-ॲक्शन बंदूक आहे.
Pellet Gun Rules
ESakal
ती प्रामुख्याने अनियंत्रित जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी वापरली जाते. तिच्या काडतुसांची संख्या ५ ते १२ पर्यंत असते. ज्यामध्ये ५ क्रमांकाचे काडतूस सर्वात प्रभावी आणि धोकादायक मानले जाते.
Pellet Gun Rules
ESakal
या बंदुकीच्या एका काडतुसामध्ये अंदाजे ५०० लहान लोखंडी गोळ्या असतात. गोळीबार केल्यावर काडतूस सुटताच त्याचा स्फोट होतो. ज्यामुळे शेकडो गोळ्या अत्यंत उच्च वेगाने विविध दिशांना उडतात.
Pellet Gun Rules
ESakal
पेलेट गनचा सर्वात धोकादायक पैलू म्हणजे त्यांचा अनियंत्रित फैलाव. लक्ष्य साधून गोळीबार केल्यानंतरही गोळ्या एका विशिष्ट दिशेने न जाता सर्व दिशांना पसरतात.
Pellet Gun Rules
ESakal
याचा परिणाम केवळ आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरच नाही, तर जवळून जाणाऱ्या निष्पाप नागरिकांवर किंवा अगदी बघ्यांवरही होतो.
Pellet Gun Rules
ESakal
मूळतः, ही शस्त्रे जंगलात शिकारीसाठी वापरली जात होती. कारण गोळ्यांच्या फैलावामुळे पळून जाणाऱ्या प्राण्यांना लक्ष्य करणे सोपे जात असे, परंतु मानवी गर्दीवर त्यांचा परिणाम प्राणघातक ठरू शकतो.
Pellet Gun Rules
ESakal
भारतात गृह मंत्रालयाने जमावावर पेलेट गनने गोळीबार करण्यासंदर्भात कडक आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
Pellet Gun Rules
ESakal
२०१७ मध्ये लोकसभेतील एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, तत्कालीन गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहिर यांनी त्याच्या वापराची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट केली होती.
Pellet Gun Rules
ESakal
सुरक्षा दल कोणत्याही परिस्थितीत मनमानीपणे पेलेट गनचा वापर करू शकत नाहीत. जीवित आणि मालमत्तेची हानी टाळण्यासाठी त्यांचा वापर करण्यापूर्वी अनेक वैधानिक प्रक्रिया आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
Pellet Gun Rules
ESakal