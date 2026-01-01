व्हिस्कीची खरी किंमत किती असते? एका बाटलीवर किती कर आकारला जातो?

Vrushal Karmarkar
भारतात, अल्कोहोल हे फक्त एक पेय नाही, तर ते राज्यांसाठी उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत देखील आहे. विविध राज्ये अल्कोहोलवर उत्पादन शुल्क, व्हॅट आणि इतर कर असे विविध कर लादतात.
Whisky Tax Structure India
ESakal
या करांमुळे अल्कोहोलची किंमत त्याच्या वास्तविक उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी पटीने वाढते. भारतात, अल्कोहोलवर जीएसटी आकारला जात नाही.
Whisky Tax Structure India
ESakal
याचा अर्थ असा की, केंद्रीय कर अल्कोहोलवर आकारला जात नसला तरी, राज्य सरकारे जड कर आकारतात. अनेक राज्यांमध्ये, अल्कोहोलच्या किमतीच्या 60% ते 80% कर आकारले जातात.
Whisky Tax Structure India
ESakal
दिल्लीमध्ये, अल्कोहोलच्या बाटलीच्या किमतीच्या 65% ते 70% कर आकारले जातात. कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये, हा आकडा 70% पेक्षा जास्त आहे.
Whisky Tax Structure India
ESakal
१,५०० रुपयांच्या व्हिस्कीची प्रत्यक्ष किंमत अनेक घटकांवर अवलंबून असते. उत्पादक ज्या किमतीत ती तयार करतो ती ही किंमत आहे.
Whisky Tax Structure India
ESakal
यामध्ये अल्कोहोल, बाटली, टोपी, लेबल आणि पॅकेजिंगचा समावेश आहे. या बाटलीची फॅक्टरी किंमत साधारणपणे ₹३५० ते ₹५०० असते.
Whisky Tax Structure India
ESakal
वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्याचा कारखान्यातून दुकानात बाटली नेण्यासाठीचा खर्च आणि नफा देखील यात समाविष्ट आहे. हे ₹५० ते ₹१०० पर्यंत असू शकते.
Whisky Tax Structure India
ESakal
त्यानंतर, राज्य कर हा सर्वात मोठा घटक आहे. हे राज्यानुसार बदलते. उदाहरणार्थ, तामिळनाडूमध्ये, कर खूप जास्त आहे. तर गोव्यात, कर थोडा कमी आहे.
Whisky Tax Structure India
ESakal
₹१,५०० रुपयांच्या बाटलीवर, राज्य सरकारला अंदाजे ₹१,००० ते ₹१,१५० मिळतात. या सर्व गोष्टी जोडल्यानंतर, बाटलीची किरकोळ किंमत ₹१,५०० आहे.
Whisky Tax Structure India
ESakal
जर या दारूवर कर लावला नसता, तर ग्राहकांना ही बाटली फक्त ₹३५० ते ₹५०० मध्ये मिळू शकेल, म्हणजेच केवळ करामुळे दारूची किंमत ३-४ पट वाढेल.
Whisky Tax Structure India
ESakal
शिवाय दारूवर विशेष परवाना शुल्क, वाहतूक शुल्क, लेबल आणि नोंदणी शुल्क असे विविध अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. जर दारू परदेशी असेल तर त्यावर आणखी जास्त कर आकारले जातात.
Whisky Tax Structure India
ESakal