मुघलांना कशा महिला आवडायच्या? त्यांच्यासाठी ते काय करायचे?

सकाळ वृत्तसेवा

मुघल सम्राट

खरं तर मुघल सम्राटांना आकर्ष, सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत महिला आवडायच्या. नृत्यकलेचे ज्ञान असलेल्या महिलांना विशेष मान मिळत असे.

Mughal Queens

मौल्यवान दागिने

आवडत्या महिलांसाठी मौल्यवान दागिने, रत्ने आणि महागडे पोशाख भेट दिले जात.

Mughal History

खास निवासस्थाने

काही महिलांना स्वतंत्र महाल, बागा किंवा खास निवासस्थाने दिली जात असत.

Mughal harem

सुविधा

हरममधील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सुविधांसाठी विशेष व्यवस्था केली जात असे.

Mughal harem

नाजूक व्यक्तिमत्त्व

मुघलकालीन चित्रांमध्ये मोठे डोळे, लांब केस आणि नाजूक व्यक्तिमत्त्व हे सौंदर्याचे आदर्श गुण दाखवले गेले आहेत.

Mughal music

संस्कृती

विविध प्रांतांतील आणि संस्कृतींतील महिलांना दरबारात स्थान मिळत असे, त्यांचं वेगळेपण बघितलं जात असे.

Mughal music

सुंदर बागा

मुघल सम्राट आपल्या आवडत्या राण्यांसाठी सुंदर बागा, इमारती आणि स्मारके उभारत असत.

What Kind of Women Did Mughal Emperors Like?

प्रतिष्ठा

आवडत्या महिलांना राजदरबारात अधिक प्रतिष्ठा आणि प्रभाव मिळण्याची शक्यता असे.

How They Treated Their Favorite Queens and Royal Women

विवाह

राजकीय विवाहांमध्ये सौंदर्याबरोबरच राजकीय संबंधांनाही महत्त्व दिले जात असे.

Explore what qualities Mughal emperors

बुद्धिमान महिला

अनेक मुघल सम्राटांना कलाप्रेमी आणि बुद्धिमान महिलांचा सहवास आवडत असे, ते त्यांचं मान राखत.

Explore what qualities Mughal emperors

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Explore what qualities Mughal emperors

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