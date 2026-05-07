IPL टॉसचा सिक्का कोणत्या धातूपासून बनतो? तो खास का आहे? रहस्य आणि किंमत जाणून व्हाल थक्क...

Vrushal Karmarkar
कोणत्याही क्रिकेट सामन्यात नाणेफेकीला प्रचंड महत्त्व असते. त्याचप्रमाणे, इंडियन प्रीमियर लीगच्या सामन्यांपूर्वीही नाणेफेक होते.
Indian Premier League toss
ESakal
भूतकाळात आयपीएलच्या नाणेफेकीच्या नाण्यावरून अनेक वाद निर्माण झालेत. पण तुम्हाला माहित आहे का की हे नाणे कोणत्या धातूचे बनलेले आहे.
आयपीएल सामन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या नाण्याच्या मध्यभागी छापासाठी मोठे 'H' आणि काट्यासाठी 'T' कोरलेले असते.
ते चकचकीत असून त्यावर एका गडद तपकिरी वर्तुळाच्या मध्ये 'H' आणि 'T' ही अक्षरे लिहिलेली असतात.
नाण्याची रचना सहसा आयपीएलच्या मुख्य प्रायोजकाचे किंवा प्रसारण भागीदारीचे प्रतिबिंब दर्शवण्यासाठी केली जाते. कधीकधी, स्पर्धेच्या मुख्य प्रायोजकाचे नाव नाण्यावर छापलेले असते.
इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये नाणेफेकीसाठी वापरले जाणारे नाणे तांबे, निकेल आणि कधीकधी सोन्याचा मुलामा देऊन बनवले जाते.
अहवालानुसार, आयपीएलच्या नाणेफेकीच्या नाण्याचे वजन अंदाजे १०-१२ ग्रॅम असते. बीसीसीआय एका खास डिझाइनच्या नाण्याची निर्मिती करते.
प्रत्येक हंगामात अंदाजे २०-२५ नाणी तयार केली जातात. ज्यापैकी प्रत्येक ठिकाणाला दोन नाणी मिळतात.
असे म्हटले जाते की प्रत्येक नाण्याची किंमत २,००० ते ३,००० रुपयांपर्यंत असू शकते.
