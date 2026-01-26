पहिला प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला तेव्हा भारत कसा होता? भारतीयांचे जीवन नेमके कसे होते? पाहा फोटो...

Vrushal Karmarkar
२६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला. त्यानंतर भारत प्रजासत्ताक बनला. देशाचे आणि त्याच्या नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी एक संविधान स्थापन करण्यात आले.
life in India post independence
ESakal
पण तेव्हापासून ७६ वर्षे उलटून गेली आहेत. तेव्हाचे लोक आणि देश कसे होते? तेव्हापासून किती बदल झाले आहेत? हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
life in India post independence
ESakal
देशाने आपला पहिला प्रजासत्ताक दिन साजरा केला तेव्हा भारताचा भूप्रदेश संक्रमण, आशा आणि अनिश्चिततेचा काळ होता. तेव्हापासून आपण एका आत्मविश्वासू, मजबूत आणि स्वावलंबी राष्ट्रात रूपांतरित झालो आहोत.
life in India post independence
ESakal
एका नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून अडीच वर्षेही झाली नव्हती. प्रशासनाच्या सवयी, संस्था आणि विचारसरणी सर्व हळूहळू आकार घेत होते. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाले.
life in India post independence
ESakal
भारत एका अधिपत्यापासून पूर्ण प्रजासत्ताक बनला. ही केवळ कायदेशीर झेप नव्हती, तर एक प्रतीकात्मक झेप होती. त्यावेळी नेहरू पंतप्रधान होते आणि राजेंद्र प्रसाद २६ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती झाले होते.
life in India post independence
ESakal
या नेतृत्वात स्वातंत्र्य चळवळीचे नैतिक भांडवल होते. परंतु प्रशासकीय आव्हाने प्रचंड होती. १९४७ च्या फाळणीचा आघात अजूनही समाजात प्रतिध्वनीत होता. निर्वासित, दंगली, विस्थापन आणि अविश्वास सर्वत्र जाणवत होता.
life in India post independence
ESakal
देश अजूनही विविध समस्या आणि संकटांनी ग्रासलेला होता. औद्योगिकीकरण कमी होते, शेतीवर जास्त अवलंबून होती आणि अन्नटंचाई आणि परकीय चलनाची कमतरता सामान्य होती.
life in India post independence
ESakal
संस्थानांचे एकत्रीकरण सुरूच आहे. ५६०+ संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण जवळजवळ पूर्ण झाले होते, परंतु प्रशासकीय समायोजन अजूनही चालू होते. लोकसंख्या अंदाजे ३६ कोटी होती.
life in India post independence
ESakal
साक्षरतेचा दर सुमारे १८% होता. निरक्षर समाजात लोकशाहीची सुरुवात होत होती. स्वतःमध्ये एक धाडसी प्रयोग.लष्कर ब्रिटिश रचनेपासून भारतीय ओळखीकडे विकसित होत होते.
life in India post independence
ESakal
काश्मीर वाद आणि सीमांबद्दल चिंता होती. अलिप्ततेची कल्पना आकार घेत होती. भारताला स्वतःला अमेरिका किंवा सोव्हिएत युनियनच्या छावणीत ठेवायचे नव्हते.
life in India post independence
ESakal
सामान्य माणसासाठी प्रजासत्ताकाचा अर्थ असा होता की, आपण आता आपल्या नशिबाचे स्वामी आहोत. गरिबी अस्तित्वात होती. परंतु नवीन भारत बदल घडवून आणेल असा आत्मविश्वास देखील होता.
life in India post independence
ESakal
जीवन साधे, स्वस्त आणि सामुदायिक होते. वीज, गॅस आणि पाणीपुरवठा यासारख्या सुविधा शहरांमध्येही मर्यादित होत्या; खेड्यांमध्ये त्या दुर्मिळ होत्या. कुटुंबे मोठी होती आणि संयुक्त कुटुंबे सामान्य होती.
life in India post independence
ESakal
मनोरंजन रेडिओ, मेळे, रामलीला आणि सिनेमापुरते मर्यादित होते. शहरांमध्ये, पुरुष खादीचा धोती-कुर्ता किंवा पायजमा-कुर्ता घालत असत.
life in India post independence
ESakal
सुशिक्षित आणि अधिकारी वर्गात, शर्ट-पँट, कोट, नेहरू जॅकेट आणि गांधी टोपी सामान्य होती. खेड्यांमध्ये, पुरुष धोती, लुंगी आणि गमछा घालत असत.
life in India post independence
ESakal
जीन्स, टी-शर्ट आणि स्नीकर्स दैनंदिन जीवनात पूर्णपणे अस्तित्वात नव्हते. साडी हा सर्वात सामान्य पोशाख होता. उत्तर भारतात घागरा-चोली आणि दुपट्टा हे सर्वसामान्य होते.
life in India post independence
ESakal
महिला शिक्षिका आणि परिचारिका वगळता काम करणाऱ्या महिला दुर्मिळ होत्या. कपडे बहुतेक कापूस किंवा खादीचे होते. कृत्रिम कापड स्वीकार्य नव्हते. त्या वेळी सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे ₹२५०-३०० होते.
life in India post independence
ESakal
एका सरकारी कारकुनाचे महिन्याला ₹५०-८० पगार होते. तर एका शाळेतील शिक्षकाचे महिन्याला ₹६०-१०० पगार होते. मजुरांना दिवसाला १-२ पगार मिळत असे. तेव्हा पैसा अधिक मौल्यवान होता. पण गरिबीही तितकीच होती.
life in India post independence
ESakal
१९५० च्या सुमारास, भारतात २००,००० पेक्षा कमी गाड्या होत्या. गाड्या संपत्ती आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक होत्या. सामान्य माणसाला त्या परवडत नव्हत्या.
life in India post independence
ESakal
सायकली, बैलगाड्या, घोडागाड्या, बस आणि ट्रेन ही वाहतुकीची सामान्य साधने होती. रस्ते कमी होते आणि बहुतेक कच्चे नव्हते. ट्रॅफिक लाइट्स कमी होते. दिल्ली, मुंबई आणि कलकत्ता ही एकमेव मोठी शहरे मानली जात होती.
life in India post independence
ESakal
त्या काळातील हिट चित्रपट, 1949-50 मधील बिग हिट - "महल" (1949) - अशोक कुमार, मधुबाला (गाणे: "आयेगा आनेवाला" सुपरहिट) "बरसात" (1949) - राज कपूर, नर्गिस, "अंदाज" (1949) लिप किंवा राजमाचा सर्वात मोठा एन्टरमेंट होता.
सिनेमाच्या तिकिटांच्या किमती ₹०.२५ ते ₹०.७५, बाल्कनी: ₹१ ते ₹१.५०, आठवड्यातून एकदा चित्रपट पाहणे देखील अनेक कुटुंबांसाठी एक लक्झरी होती. लोक फक्त घरी बनवलेले जेवणच खात असत.
life in India post independence
ESakal
डाळ-भात, रोटी-सब्जी हे सर्वात लोकप्रिय जेवण होते. बाहेर खाणे दुर्मिळ होते. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स मर्यादित आणि महाग होते. एकंदरीत, वातावरण कठीण होते.
life in India post independence
ESakal
सुविधा मर्यादित होत्या. विश्वास, संयम आणि भविष्यावरील विश्वास मुबलक होता. लोकांचा असा विश्वास होता की देश नवीन आहे, कठीण आहे, पण तो आपला आहे.
life in India post independence
ESakal