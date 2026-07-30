मुघल बादशहा कोणत्या नशेच्या आहारी होते? जाणून घ्या 'शिराजी' आणि 'अर्क'चा इतिहास...

Vrushal Karmarkar
इस्लाममध्ये मादक पदार्थ आणि मद्यावर कडक बंदी असूनही भारतावर राज्य करणाऱ्या अनेक मुघल सम्राटांनी त्यांच्या शाही जीवनशैलीचा भाग म्हणून विविध प्रकारच्या मादक पदार्थांचे सेवन केले.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal
काही मुघल सम्राट तंबाखूपासून पूर्णपणे दूर राहत. तर काही जण गांजा, दारू आणि अफूचे शौकीन म्हणून ओळखले जात.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal
मुघल काळात 'शिराझी' आणि 'अर्क' नावाच्या पेयांना राजदरबारात प्रचंड मागणी होती. शिराझी ही एक अत्यंत मौल्यवान, दाट आणि मखमली वाईन होती.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal
ती प्रामुख्याने एका विशिष्ट जातीच्या द्राक्षांचा रस आंबवून तयार केली जात असे. तिचे नाव पर्शियातील शिराझ या प्रसिद्ध शहरावरून ठेवण्यात आले होते.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal
जे शहर आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण द्राक्षांसाठी आणि शाही वाईनसाठी जगभर ओळखले जात होते. संपूर्ण आशियामध्ये शिराझीला सर्वोच्च दर्जाची आणि राजघराण्यांची आवडती वाईन मानले जात असे.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal
मुघल सम्राट आणि राजघराणी ती खास इराणमधून आयात करून मौल्यवान, रत्नजडित प्याल्यांमधून प्यायचे आणि नशेच्या धुंदीत रमून जायचे.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal
अर्क हा एक प्रकारचा मद्य होता. जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रियेद्वारे बनवलेले एक अत्यंत तीव्र, अतिशय मादक आणि विशेष पेय होते.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal
ते बनवण्यासाठी, द्राक्षाचा रस, विविध दुर्मिळ औषधी वनस्पती, गुलाबजल किंवा विशेष फुले एका भट्टीत उकळली जात आणि त्यातून निघणारी वाफ थंड केली जात असे.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal
यातून मिळणाऱ्या शुद्ध द्रवाला अर्क म्हटले जात असे. या संघनन तंत्राने तयार झालेल्या शुद्ध द्रवालाही अर्क म्हटले जात असे.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal
वाफेच्या ऊर्ध्वपातनाची ही पद्धत मध्य-पूर्वेकडील आणि ग्रीक वैद्यकशास्त्रासोबत भारतात आली. मुघल दरबारात, याला एक अत्यंत प्रभावी आणि शाही मादक पेय म्हणून दर्जा प्राप्त होता.
Mughal Emperor Shirazi and Arak History
ESakal