शिवरायांचे दूध-भात वतन काय होते?

Sandip Kapde

कर्तव्य–

शिवरायांनी राजकीय कर्तव्य आणि नैतिकता यांची सांगड घातली.

संवेदनशीलता–

स्त्रिया आणि लहान मुलांसाठी त्यांनी उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करून दिले.

हक्क–

जीविताचा अधिकार म्हणजेच उदरनिर्वाहाचा अधिकार हे शिवरायांनी मान्य केले.

उदाहरण–

जिजाऊ आणि शिवरायांनी वृद्ध कलावंतीण मता हिला इनाम दिले.

इनाम–

त्या स्त्रीला त्यांनी अर्धा चावर वावर इनाम स्वरूपात दिला.

नवीन वतन–

लहान मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी शिवरायांनी दूध-भात वतन सुरू केले.

उद्देश–

या वतनामुळे लहान मुलांना जगण्यासाठी साधन उपलब्ध झाले.

सन्मान–

स्त्रिया आणि लहान मुलांची प्रतिष्ठा जपणे हे त्यांचे ध्येय होते.

अधिकार–

त्यांनी स्त्रिया व मुलांना जीविताचा व वित्ताचा अधिकार दिला.

नैतिकता–

हे कार्य शिवरायांनी आपले नैतिक कर्तव्य मानले.

निष्कर्ष–

थोडक्यात शिवरायांनी नैतिकता आणि कर्तव्य यांची यशस्वी सांधेजोड केली.

