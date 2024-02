व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये येणांर हे नवीन फीचर स्नॅपचॅट किंवा गुगल-पे प्रमाणेच काम करेल. एखाद्या व्यक्तीने डीपीचा स्क्रीनशॉट घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला स्क्रीनवर 'Can't take screenshot due to app restrictions' असा संदेश दिसेल.