इलेक्ट्रिक स्टिकचा वापर कधी आणि कसा केला जातो? झटका किती व्होल्टचा असतो? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

इलेक्ट्रिक केन

इलेक्ट्रिक केन हे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांद्वारे वापरले जाणारे एक प्राणघातक नसलेले उपकरण आहे.

Electric Shock Stick

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ESakal

इजा

सामान्य परिस्थितीत कोणतीही कायमस्वरूपी इजा न करता एखाद्या व्यक्तीला तात्पुरते लुळे पाडण्यासाठी याची रचना केली आहे.

Electric Shock Stick

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ESakal

विद्युत प्रवाह

हे उच्च-व्होल्टेजचा विद्युत प्रवाह सोडते. जो शरीराच्या मज्जासंस्थेमध्ये आणि स्नायू प्रणालीमध्ये व्यत्यय आणतो, ज्यामुळे व्यक्ती तात्पुरते स्नायूंवरील नियंत्रण गमावते.

Electric Shock Stick

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ESakal

सुरक्षा संस्था

सुरक्षा संस्थांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या सामान्य हॉबी बॅटन्स, मॉडेल आणि उद्देशानुसार, अंदाजे २०,००० व्होल्ट ते २० लाख व्होल्टपर्यंत विद्युत प्रवाह निर्माण करू शकतात.

Electric Shock Stick

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ESakal

विजेचा धक्का

हे व्होल्टेज जास्त वाटत असले तरी केवळ व्होल्टेजवरून विजेचा धक्का किती धोकादायक आहे हे ठरत नाही. सर्वात महत्त्वाचा विचार म्हणजे शरीरातून वाहणाऱ्या विद्युत प्रवाहाचे प्रमाण.

Electric Shock Stick

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ESakal

इलेक्ट्रिक बॅटन

इलेक्ट्रिक बॅटन अत्यंत कमी विद्युत प्रवाह देण्यासाठी बनवलेले असतात. जो सामान्यतः मिलीअँपिअरमध्ये मोजला जातो. म्हणूनच सामान्य परिस्थितीत त्यांना प्राणघातक नसलेली शस्त्रे म्हणून वर्गीकृत केले जाते.

Electric Shock Stick

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ESakal

इलेक्ट्रिक स्टिक्स

उच्च व्होल्टेजचा विद्युत प्रवाह निर्माण करत असूनही इलेक्ट्रिक स्टिक्सची रचना कमी कालावधीसाठी आणि अत्यंत कमी विद्युत प्रवाहावर वीज पुरवण्यासाठी केलेली असते.

Electric Shock Stick

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ESakal

अशक्तपणा

या संयोजनामुळे नसा आणि स्नायू यांच्यातील संबंध तात्पुरता विस्कळीत होतो. ज्यामुळे वेदना, अनैच्छिक स्नायूंचे आकुंचन आणि तात्पुरता अशक्तपणा जाणवतो.

Electric Shock Stick

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ESakal

परिणाम

सामान्य परिस्थितीत त्याचा परिणाम थोड्याच वेळात नाहीसा होतो आणि कोणतीही कायमस्वरूपी इजा होत नाही.

Electric Shock Stick

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ESakal

वैद्यकीय धोके

बळाचा वापर करणाऱ्या कोणत्याही उपकरणाप्रमाणे काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये वैद्यकीय धोके वाढू शकतात. विशेषतः जर एखाद्या व्यक्तीला आधीपासूनच कोणताही वैद्यकीय आजार किंवा इतर अंतर्निहित वैद्यकीय समस्या असेल.

Electric Shock Stick

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ESakal