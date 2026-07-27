जगातील पहिली पाणबुडी कधी आणि कशी बनली? संचालन कसं केलं जायचं? वाचा इतिहास...

Vrushal Karmarkar

पाणबुड्या

जेव्हा पाणबुड्या महासागराच्या खोल पाण्यात महिनोन् महिने गुप्तपणे शत्रूचा शोध घेतात. तेव्हा मानवी आकलन थक्क होते, पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की जगात सर्वात आधी ती कोणी बनवली.

First Submarine History

|

ESakal

संचालन

ती किती खोल पाण्यात चालत असे आणि तिचे संचालन कसे केले जात असे? जगातील पहिल्या पाणबुडीचे श्रेय प्रसिद्ध डच संशोधक कॉर्नेलिस ड्रेबेल यांना दिले जाते.

First Submarine History

|

ESakal

इंग्लंड

त्यांनी ती १६२० मध्ये इंग्लंडमध्ये बांधली. आधुनिक यंत्रसामग्रीशिवाय आणि मर्यादित संसाधनांसह बांधलेल्या या पाणबुडीची चाचणी लंडनच्या प्रसिद्ध थेम्स नदीवर घेण्यात आली.

First Submarine History

|

ESakal

राजा जेम्स पहिला

हे विलक्षण यंत्र आणि हे आश्चर्यकारक दृश्य पाहण्यासाठी स्वतः राजा जेम्स पहिला उपस्थित होता. या अनोख्या पाण्याखालील रचनेने त्या काळातील शास्त्रज्ञ आणि सामान्य जनता या दोघांनाही पूर्णपणे चकित केले.

First Submarine History

|

ESakal

बाह्य रचना

त्या काळातील पाणबुड्या आजच्या पाणबुड्यांपेक्षा खूप वेगळ्या होत्या. त्यांची अंतर्गत आणि बाह्य रचना आजच्या लोखंडी किंवा पोलादी पाणबुड्यांसारखी नव्हती.

First Submarine History

|

ESakal

लाकडी रचना

ड्रेबेलने त्या बांधण्यासाठी प्रामुख्याने मजबूत लाकडी रचनेचा वापर केला. ती जलरोधक बनवण्यासाठी संपूर्ण रचना जलरोधक चामड्याने झाकली होती. बाहेरचे दृश्य पाहण्यासाठी त्यात लहान काचेच्या खिडक्या होत्या.

First Submarine History

|

ESakal

विशेष सीलिंग

पाण्याची गळती रोखण्यासाठी एक विशेष सीलिंग वापरण्यात आले होते. ही रचना साधी असली तरी त्या काळातील अभियांत्रिकीमध्ये हा एक महत्त्वपूर्ण शोध होता.

First Submarine History

|

ESakal

डिझेल इंजिन

जरी आधुनिक पाणबुड्या डिझेल इंजिन किंवा प्रगत अणुभट्ट्यांद्वारे चालवल्या जात असल्या तरी, १७व्या शतकातील या पहिल्या पाणबुडीचे संचालन पूर्णपणे मानवी शक्तीवर अवलंबून होते.

First Submarine History

|

ESakal

बोट

त्या वेळी, ते एका बोटीप्रमाणे चालवले जात असे. बोटीप्रमाणेच, आत असलेल्या खलाशांकडून चालवल्या जाणाऱ्या मोठ्या लाकडी वल्ह्यांनी ते पुढे ढकलले जात असे.

First Submarine History

|

ESakal

वल्ही

ही वल्ही पाणबुडीच्या बाहेरील कडांना जोडलेली होती. जिथे पाणी आत शिरू नये म्हणून खास चामड्याचे सील बसवलेले होते.

First Submarine History

|

ESakal

ऐतिहासिक कामगिरी

ते पाण्याच्या पृष्ठभागाखाली केवळ १२ ते १५ फूट खोलीपर्यंतच डुबकी मारू शकत होते. थोड्या कालावधीसाठी पाण्याखाली सुरक्षितपणे राहू शकत होते. त्या काळात ही एक ऐतिहासिक कामगिरी होती.

First Submarine History

|

ESakal