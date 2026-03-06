महिला दिन कधी आणि का साजरा केला जातो? या वर्षीची थीम आणि महत्त्व काय? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
दरवर्षी ८ मार्च रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ महिलांचा सन्मान करण्याचाच नाही तर समाजात लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचा संदेश पसरवण्याचा देखील आहे.
२०२६ मध्ये, रविवार, ८ मार्च रोजी महिला दिन देखील साजरा केला जाईल. महिला दिनाचा उद्देश महिलांच्या संघर्षांचे, कामगिरीचे आणि समाजातील योगदानाचे स्मरण करणे आहे.
हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की जेव्हा महिलांना समान संधी मिळतात तेव्हा संपूर्ण समाज आणि देश प्रगती करतात. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची सुरुवात २० व्या शतकात झाली.
त्यावेळी जगातील अनेक भागातील महिला त्यांच्या कामाच्या हक्कांसाठी, चांगल्या वेतनासाठी आणि सुरक्षित कामाच्या ठिकाणी लढत होत्या.
१९०८ मध्ये, हजारो महिलांनी न्यू यॉर्कमध्ये त्यांचे कामाचे तास कमी करण्यासाठी आणि चांगले वेतन मिळविण्यासाठी निदर्शने केली.
१९१० मध्ये, जर्मन सामाजिक कार्यकर्त्या क्लारा झेटकिन यांनी कोपनहेगन परिषदेत दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जावा असा प्रस्ताव मांडला. १९११ मध्ये, अनेक युरोपीय देशांमध्ये प्रथमच महिला दिन साजरा करण्यात आला.
१९७५ मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी अधिकृतपणे ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून घोषित केला. तेव्हापासून, हा दिवस जगभरातील महिलांच्या समानतेचे, अधिकारांचे आणि सक्षमीकरणाचे प्रतीक बनला आहे.
८ मार्च रोजी महिला दिन साजरा करण्याची सुरुवात अमेरिकेत झाली. कामगार महिलांनी त्यांच्या हक्कांसाठी मोर्चे आणि निदर्शने केली. युरोपमधील महिलांनीही या चळवळीला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली.
उल्लेखनीय म्हणजे, १९१७ मध्ये रशियातील महिलांनी रोटी आणि शांतीच्या मागणीसाठी संप केला. परिणामी, सम्राट निकोलस पहिला यांनी पदत्याग केला. महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
यामुळे ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून जगभरात ओळखला गेला. महिला दिन हा केवळ उत्सव साजरा करण्याचा दिवस नाही तर जागरूकता आणि बदलाचा दिवस आहे.
त्याचा उद्देश लिंग समानतेला चालना देणे, शिक्षण आणि रोजगारात समान संधी सुनिश्चित करणे, महिलांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेला संबोधित करणे आणि महिलांच्या कामगिरी आणि संघर्षांचा सन्मान करणे आहे.
आज, महिला राजकारण, विज्ञान, क्रीडा, कला, व्यवसाय आणि समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीची भूमिका बजावतात. महिला दिन आपल्याला आठवण करून देतो की महिलांशिवाय समाजाची प्रगती अपूर्ण आहे.
या वर्षी, आंतरराष्ट्रीय महिला दिन २०२६ ची थीम "गिव्ह टू गेन" आहे. याचा अर्थ असा की जेव्हा तुम्ही काही देता, मग ते मदत असो, आधार असो किंवा संधी असो, तेव्हा त्याचा फायदा केवळ दुसऱ्या व्यक्तीलाच नाही तर तुम्हालाही होतो.
ही थीम लोकांना लिंग समानता वाढवण्यासाठी आणि महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रेरित करण्यासाठी वापरली जात आहे. जगभरातील १०० हून अधिक देश ८ मार्च रोजी कार्यक्रम आयोजित करतात. अनेक देशांमध्ये, हा दिवस सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस देखील असतो.
