वाहनांवर नंबर प्लेट लावण्याची प्रथा कधी आणि का सुरू झाली? जाणून घ्या इतिहास...

Vrushal Karmarkar
प्रत्येक कार किंवा मोटरसायकलला नंबर प्लेट असते. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की ही पद्धत कधी सुरू झाली? आज रस्त्यावरील प्रत्येक वाहनाला एक विशिष्ट नोंदणी क्रमांक असतो.
Vehicle Number Plates
ESakal
यामुळे अधिकाऱ्यांना मालकाची ओळख पटवणे, वाहनाचा मागोवा घेणे आणि वाहतुकीचे कायदे लागू करणे सोपे जाते. ही संकल्पना १३० वर्षांहून अधिक जुनी आहे.
Vehicle Number Plates
ESakal
१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात रस्त्यांवर मोटारगाड्या दिसू लागल्या तेव्हा सरकारांसमोर एक नवीन आव्हान उभे राहिले. घोड्यांनी ओढल्या जाणाऱ्या गाड्यांच्या विपरीत मोटारगाड्या अधिक वेगाने प्रवास करू शकत होत्या.
Vehicle Number Plates
ESakal
अपघात किंवा गुन्ह्यांनंतर त्यांचा माग काढणे खूपच कठीण होते. या समस्येवर उपाय म्हणून अधिकाऱ्यांनी वाहन मालकांना वाहनाबद्दल आणि त्याच्या मालकाबद्दल माहिती असलेली ओळख फलके लावणे अनिवार्य केले.
Vehicle Number Plates
ESakal
याचा उद्देश रस्त्यावरील सुरक्षितता सुधारणे, उत्तरदायित्व वाढवणे, वाहन मालकांची ओळख पटवणे आणि चोरी व वाहनांचा अवैध वापर रोखणे हा होता.
Vehicle Number Plates
ESakal
वाहनांसाठी ओळख फलक लावण्याचा जगातील पहिला अधिकृत नियम फ्रान्समधील पॅरिस शहरात १४ ऑगस्ट १८९३ रोजी लागू करण्यात आला.
Vehicle Number Plates
ESakal
शहरात चालणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर वाहन क्रमांकासोबत मालकाचे नाव आणि पत्ता दर्शवणारा ओळख फलक लावणे बंधनकारक होते.
Vehicle Number Plates
ESakal
यामुळे पोलिसांना अपघातात सामील असलेल्या चालकांना शोधण्यास मदत झाली. भारतातील वाहन नोंदणीचा प्रवास ब्रिटिश राजवटीत सुरू झाला.
Vehicle Number Plates
ESakal
१९०० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, वेगवेगळ्या प्रांतांनी आपापले वाहन ओळख नियम लागू केले. मुंबईने १९०१ मध्ये, त्यानंतर बंगालने १९०३ मध्ये आणि मद्रासने १९०७ मध्ये वाहन नोंदणीचे नियम लागू केले.
Vehicle Number Plates
ESakal
जरी या प्रणाली प्रदेशानुसार वेगवेगळ्या असल्या तरी १९१४ च्या भारतीय मोटार वाहन कायद्याद्वारे एक देशव्यापी चौकट स्थापित करण्यात आली.
Vehicle Number Plates
ESakal
या कायद्याने संपूर्ण ब्रिटिश भारतात वाहन नोंदणीची आवश्यकता औपचारिकपणे लागू केली.
Vehicle Number Plates
ESakal