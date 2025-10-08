सरकार सोशल मीडियावरील तुमचे कंटेंट कधी ब्लॉक करते? कारवाई काय होते?

Vrushal Karmarkar

कंटेंट

तुम्हाला माहिती आहे का तुमचा कंटेंट कधी ब्लॉक केला जाऊ शकतो? कोणत्या प्रकरणांमध्ये कोणत्या शिक्षा लागू होतात आणि सरकार कोणती कारवाई करू शकते?

Social Media Content Block

|

ESakal

माहिती तंत्रज्ञान कायदा

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कक्षेत सोशल मीडिया देखील येतो. या कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत, सरकार कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीला कंटेंट काढून टाकण्याचे आदेश देऊ शकते.

सुव्यवस्थेला धोका

भारताच्या सुरक्षिततेला, कोणत्याही राज्याच्या सार्वभौमत्वाला किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या कंटेंटसाठी सरकारला आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे.

कंटेंट ब्लॉक

शिवाय, परदेशी देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंधांना धोका निर्माण करणारी किंवा या बाबींशी संबंधित कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याला उत्तेजन देणारी कंटेंट ब्लॉक करण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा अधिकार देखील सरकारला आहे.

केंद्र सरकार

हे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडेच नाहीत तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९अ नुसार राज्य सरकारांना इंटरनेट सेवा प्रदाते, दूरसंचार सेवा प्रदाते, वेब होस्टिंग सेवा, सर्च इंजिन यांना आहेत.

सोशल मीडिया खाते ब्लॉक

तसेच ऑनलाइन मार्केटप्लेसना देशाच्या सुरक्षा, अखंडता, सार्वभौमत्व किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारी सामग्री पोस्ट करणारे कोणतेही सोशल मीडिया खाते ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म

शिवाय जर कोणताही सोशल मीडिया किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म या नियमाचे पालन करण्यात अयशस्वी झाला, तर त्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि अमर्यादित दंड होऊ शकतो.

राज्य सरकार

असा आदेश जारी करण्यापूर्वी, केंद्र किंवा राज्य सरकारने सोशल मीडिया कंपनीला खाते किंवा सामग्री का ब्लॉक करायची आहे हे लेखी स्वरूपात कळवावे.

कलम ६७ नुसार

याव्यतिरिक्त, आयटी कायदा २००० च्या कलम ६७ नुसार, जो कोणी ऑनलाइन किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील सामग्री प्रकाशित करतो किंवा प्रसारित करतो.

दंड

त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पहिल्यांदाच ५००,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दुसऱ्यांदा किंवा पुन्हा दोषी आढळल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १००,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

