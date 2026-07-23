ट्रेनची चेन कोणी आणि कोणत्या डब्यात ओढली? ते मोटरमनला कसं समजतं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रणाली...

Vrushal Karmarkar

ट्रेन

जर तुम्हाला धावती ट्रेन थांबवायची असेल, तर तुम्ही आपत्कालीन ब्रेक लावण्यासाठी साखळी ओढू शकता. हे ब्रेक केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच वापरले जातात.

Train Chain Pulling

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ESakal

बेकायदेशीर

वैध कारणाशिवाय ट्रेन थांबवणे बेकायदेशीर आहे आणि त्यासाठी शिक्षा होऊ शकते. साखळी ओढल्याने ट्रेनची आपत्कालीन ब्रेक प्रणाली कार्यान्वित होते. ज्यामुळे संपूर्ण ट्रेन थांबते.

Train Chain Pulling

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ESakal

प्रश्न

पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की, कोणत्या डब्यात साखळी ओढली गेली आहे हे ड्रायव्हर आणि गार्डला कसे कळते?

Train Chain Pulling

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ESakal

भारतीय रेल्वे

भारतीय रेल्वेने प्रत्येक डब्यात एक आपत्कालीन साखळी बसवली आहे. तिचा वापर केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच केला पाहिजे.

Train Chain Pulling

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ESakal

प्रवासी

जेव्हा एखादा प्रवासी ही साखळी ओढतो, तेव्हा ट्रेनची ब्रेकिंग सिस्टीम कार्यान्वित होते. ज्यामुळे ट्रेनचा वेग कमी होऊन ती थांबते.

Train Chain Pulling

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ESakal

ब्रेक

साखळी ओढल्याबरोबर ट्रेनच्या ब्रेक पाईपमधील हवेचा दाब कमी होतो. हा संकेत इंजिनला पाठवला जातो. दाब कमी झाल्याचे लक्षात येताच चालकाच्या लक्षात येते की एका डब्यात आपत्कालीन साखळी ओढली गेली आहे.

Train Chain Pulling

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ESakal

तपासणी

ट्रेन थांबल्यानंतर, गार्ड प्रत्येक डब्याची एकेक करून तपासणी करतो. ज्या डब्यात साखळी ओढली गेली आहे, त्या डब्यातील एसीपी इंडिकेटर किंवा व्हॉल्व्ह सक्रिय होतो.

Train Chain Pulling

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ESakal

नियमांचे उल्लंघन

यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना साखळी कोणत्या डब्यात ओढली गेली आहे, हे सहजपणे ओळखता येते. आपत्कालीन परिस्थितीशिवाय साखळी ओढणे हे रेल्वे नियमांचे उल्लंघन मानले जाते.

Train Chain Pulling

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ESakal

दंड

अशा प्रकरणांमध्ये, प्रवाशाला दंड होऊ शकतो आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

Train Chain Pulling

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ESakal

अपघात

रेल्वे प्रवाशांना आवाहन करते की त्यांनी केवळ अपघात झाल्यास, प्रवाशाची प्रकृती धोक्यात असल्यास किंवा इतर गंभीर परिस्थितीतच आपत्कालीन साखळीचा वापर करावा.

Train Chain Pulling

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ESakal

गैरसोय

अनावश्यकपणे साखळी ओढल्यामुळे इतर प्रवाशांना गैरसोय होते आणि गाडीला तिच्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्यास विलंब होतो.

Train Chain Pulling

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ESakal