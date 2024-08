छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जगातील पहिला पुतळा कुठे अन् कोणी उभारला?

मालवण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवणमध्ये 2023 च्या नौदल दिनानिमित्त उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला

Where and who erected the first statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal