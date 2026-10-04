भारतात सर्वात स्वस्त आणि सर्वात महाग दारू कुठे मिळते? प्रति बाटली दरात किती फरक असतो?

Mansi Khambe
भारतात दारूची किंमत राज्यानुसार लक्षणीयरीत्या बदलू शकते. एकाच ब्रँडच्या आणि बाटलीची किंमत ती कोठून खरेदी केली जाते यावर अवलंबून असते. भारतात 'गोवा' स्वस्त दारूसाठी ओळखले जाते, परंतु कर्नाटकात किमती सर्वाधिक आहेत.
Cheapest & most Expensive liquor
ESakal
गोवा त्याच्या कमी दारूच्या किमतींसाठी ओळखला जातो. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे दारूवरील कमी कर, जे राज्याच्या पर्यटन-केंद्रित बाजारपेठेशी देखील जोडलेले आहे.
Cheapest & most Expensive liquor
ESakal
अहवालानुसार, गोव्यात सुमारे ₹100 ला मिळणारी सामान्य बजेट दारूची बाटली दिल्लीत सुमारे ₹134 ला मिळू शकते. त्याच बाटलीची किंमत कर्नाटकात ₹513 पर्यंत असू शकते.
Cheapest & most Expensive liquor
ESakal
याचा अर्थ असा की, गोव्यात १०० रुपयांना मिळणारी दारूची बाटली कर्नाटकात ४०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला मिळू शकते. परिणामी, ब्रँड आणि प्रकारानुसार, किमतीतील फरक गोव्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त असू शकतो.
Cheapest & most Expensive liquor
ESakal
कर्नाटकात दारूच्या किमती सर्वाधिक आहेत. कर्नाटकात दारूवरील कर अंदाजे ८३% आहे, तर गोव्यात तो अंदाजे ४९% आहे. करातील या फरकाचा थेट परिणाम ग्राहकांनी भरलेल्या किरकोळ किमतीवर होतो.
Cheapest & most Expensive liquor
ESakal
कर्नाटक सरकारने दारूमधील अल्कोहोलच्या प्रमाणावर आधारित नवीन कर स्लॅब प्रणाली लागू केली आहे. यानुसार, काही स्वस्त दारू थोडी महाग तर काही प्रीमियम ब्रँड्सच्या किमती बदलल्या आहेत.
Cheapest & most Expensive liquor
ESakal
याचे मोठे कारण म्हणजे, मानवी वापरासाठी दारू पिणे हे वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) कक्षेबाहेर आहे. त्याऐवजी, बहुतेक राज्यांना दारूवरील कर आणि उत्पादन शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार आहे.
Cheapest & most Expensive liquor
ESakal
यामुळे, भारतातील राज्यांची स्वतःची उत्पादन शुल्क धोरणे आणि कर रचना आहे. हे दर मोठ्या प्रमाणात बदलत असल्यामुळे, एकाच बाटलीची किरकोळ किंमत राज्यानुसार लक्षणीयरीत्या बदलू शकते.
Cheapest & most Expensive liquor
ESakal
गोव्यात दारूवरील कर कमी ठेवले जातात. याचे एक कारण म्हणजे पर्यटन उद्योगाला चालना देणे. इतर राज्ये जास्त शुल्क आकारतात, ज्यामुळे ग्राहकांना द्यावी लागणारी अंतिम किंमत वाढते.
Cheapest & most Expensive liquor
ESakal
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान कर्नाटकाव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्येही दारू बरीच महाग आहे. तथापि, नेमकी किंमत ब्रँडची श्रेणी, बाटलीचा आकार आणि लागू असलेल्या राज्य करांवर अवलंबून असते.
Cheapest & most Expensive liquor
ESa