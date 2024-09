वनवासादरम्यान श्रीरामाने कुठं केला होता मुक्काम? विदर्भातील 'या' मंदिरात यज्ञ केल्याची आख्यायिका

श्रद्धास्थान प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या व विदर्भ—मराठवाड्यातील हर्षी येथे भक्तांचे श्रद्धास्थान आहे.

Where did Sri Ram stay during his exile Y | esakal