मराठे विरुद्ध टिपू सुलतान; महाराष्ट्रात टिपू सुलतानची सत्ता कुठे कुठे पसरली होती? वाचा सत्तेचा नकाशा...

महाराष्ट्रात अलिकडेच झालेल्या राजकीय वादामुळे टिपू सुलतानचे नाव पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेत आले आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना टिपू सुलतानशी केली.
यामुळे निषेध व्यक्त होत आहेत. टिपू सुलतानने १७८२ ते १७९९ पर्यंत म्हैसूर राज्यावर राज्य केले. त्याची राजधानी सध्याच्या कर्नाटकातील श्रीरंगपट्टण होती.
टिपू सुलतानचेच्या शिखरावर, त्याचे साम्राज्य मोठ्या प्रमाणात दक्षिण भारतात केंद्रित होते. ज्यामध्ये सध्याच्या कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूचा मोठा भाग व्यापला होता.
टिपू सुलतानचेचे प्रदेश मलबार किनाऱ्यावर पसरलेले होते. ज्यामध्ये कॅनरा आणि मलबारचा काही भाग समाविष्ट होता आणि उत्तरेकडे बेल्लारीपर्यंत पोहोचले होते.
उत्तरेकडे त्याच्या सीमा कृष्णा आणि तुंगभद्रा नद्यांच्या दरम्यानच्या प्रदेशापर्यंत पसरल्या होत्या. ज्यामध्ये धारवाड आणि गजेंद्रगड सारख्या क्षेत्रांचा समावेश होता. जे आता कर्नाटकचा भाग आहेत.
प्राचीन काळी टिपू सुलतान सध्याच्या महाराष्ट्राच्या बहुतेक भागावर थेट राज्य करत नव्हता. त्याच्या काळात महाराष्ट्र हा पश्चिम आणि मध्य भारतातील एक प्रमुख राजकीय शक्ती असलेल्या मराठा साम्राज्याचा भाग होता.
याचा अर्थ असा नाही की, त्यांच्यात कोणताही संबंध नव्हता. टिपू सुलतान आणि मराठ्यांमध्ये वारंवार लढाया होत असत. ज्याला मराठा-म्हैसूर भांडणे म्हणून ओळखले जाते.
या लढायांमध्ये सीमावर्ती किल्ले आणि प्रदेशांवर वाद होते. ज्यामध्ये सध्याच्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेजवळील भागांचा समावेश होता.
म्हैसूर आणि मराठा सैन्यात नरगुंड, बदामी आणि अदोनी सारख्या काही किल्ल्या आणि शहरांमध्ये भयंकर संघर्ष झाले. दक्षिण आणि पश्चिम भारतामधील व्यापारी मार्ग आणि लष्करी प्रवेश बिंदूंवर नियंत्रण ठेवणारे हे भाग सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे होते.
ऐतिहासिक नोंदींवरून असे दिसून येते की सध्याच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा प्रदेशात असलेले हिंगोली सारखे क्षेत्र मोठ्या मराठा-म्हैसूर संघर्षांनी प्रभावित झाले होते.
दख्खनच्या मोठ्या प्रदेशात टिपू सुलतानच्या सैन्य आणि मराठा सैन्य यांच्यात झालेल्या लढाया आणि लष्करी कारवायांचे वृत्तांत आहेत. या संघर्षांनंतर यापैकी काही भाग नंतर म्हैसूरऐवजी हैदराबादच्या निजामाच्या ताब्यात आले.
