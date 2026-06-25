ना गोळीबार, ना हल्ला... ८० सैनिक गेले आणि परतले ८१, इतिहासातील सर्वात अनोख्या युद्धाची कहाणी

Vrushal Karmarkar
युद्धाचे नाव काढताच रक्तपात, विध्वंस आणि हौतात्म्याची चित्रे डोळ्यासमोर उभी राहतात. पण इतिहासात एका अशा ऐतिहासिक लढाईचीही नोंद आहे, जिथे एकही गोळी झाडली गेली नाही. एकही सैनिक मारला गेला नाही.
Strange War in History
ESakal
या अनोख्या युद्धात एक असा चमत्कार घडला, ज्याने संपूर्ण जगाला चकित केले. जेव्हा एक छोटा युरोपीय देश ८० शूर सैनिकांसह रणांगणात उतरला, तेव्हा एकाही सैनिकाला हौतात्म्य प्राप्त झाले नाही.
Strange War in History
ESakal
उलट, परतल्यावर त्यांच्या तुकडीत आणखी एका सैनिकाची भर पडल्याने ती अधिक मोठी झाली. ही कथा आहे लिश्टेनस्टाईनची. युरोपमधील एक लहान पण सुंदर देश..
Strange War in History
ESakal
जो आता जगभरात एक कर-मुक्त आश्रयस्थान म्हणून ओळखला जातो. ही कथा सुमारे १५० वर्षे मागे, १८६६ सालची आहे, जेव्हा लिश्टेनस्टाईन जर्मन संघराज्याचा भाग होता.
Strange War in History
ESakal
त्या काळात ऑस्ट्रिया आणि इटली यांच्यात एक भीषण युद्ध सुरू झाले. करारानुसार, लिश्टेनस्टाईनने ऑस्ट्रियाच्या मदतीसाठी सैन्य पाठवले.
Strange War in History
ESakal
मोठ्या थाटामाटात, सरकारने सीमेवर लढण्यासाठी ८० निवडक सैनिकांची एक तुकडी पाठवली. लिश्टेनस्टाईनचे हे ८० सैनिक आपल्या देशाचे रक्षण करण्याच्या आणि जिंकण्याच्या निर्धाराने आघाडीवर निघाले.
Strange War in History
ESakal
पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. ते टिरोल पर्वतातील त्यांच्या नेमलेल्या चौकीवर पोहोचेपर्यंत ऑस्ट्रिया आणि इटली यांच्यातील युद्ध संपले होते. या सैनिकांना शत्रू सैन्याचा सामनाही करावा लागला नाही.
Strange War in History
ESakal
त्यांनी तेथील सुंदर पर्वत आणि दऱ्यांचा आनंद लुटला. विश्रांती घेतली आणि सुमारे सहा आठवडे मजा केली. जेव्हा या तुकडीच्या घरी परतण्याची वेळ आली.
Strange War in History
ESakal
तेव्हा उपस्थित अधिकाऱ्यांनी आपल्या सैनिकांची मोजणी केली तेव्हा ते थक्क झाले. ते रणांगणावर पोहोचले होते, पण तिथे उभे असलेले ८० सैनिक होते, मात्र प्रत्यक्षात ८१ जण तिथे होते.
Strange War in History
ESakal
आपल्या तैनातीदरम्यान, या सैनिकांनी एका इटालियन संपर्क अधिकाऱ्याशी मैत्री केली होती. काही इतिहासकारांच्या मते तो एक ऑस्ट्रियन सैनिक होता जो रस्ता चुकला होता.
Strange War in History
ESakal
लिकटेंस्टाईनच्या सैनिकांचे मैत्रीपूर्ण वर्तन पाहून, तो माणूस त्यांचा जिवलग मित्र बनला आणि कायमचा आपल्या देशात परतला.
Strange War in History
ESakal
या संपूर्ण घटनेतील सर्वात सुंदर गोष्ट ही होती की, युद्धाच्या इतिहासात प्रथमच कोणत्याही देशाचा एकही सैनिक शहीद झाला नाही किंवा जखमी झाला नाही, उलट सैन्य एका नवीन मित्रासह परतले.
Strange War in History
ESakal
या ऐतिहासिक आणि सुखद घटनेने प्रेरित होऊन शासक, राजकुमार योहान दुसरा यांनी १८६८ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
Strange War in History
ESakal
त्यांनी ठरवले की, देशाचे कोणाशीही वैर नसल्यामुळे, सैन्य राखण्याचा अनावश्यक खर्च का करावा? त्यानंतर त्यांनी देशाचे सैन्य कायमचे बरखास्त केले.
Strange War in History
ESakal