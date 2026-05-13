भारत सोने कुठे साठवतो? सोन्याचे खाते कोणत्या देशात आणि बँकेत उघडले आहे? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
देशाच्या आर्थिक सामर्थ्यामध्ये सोन्याच्या साठ्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. म्हणूनच जगातील जवळपास सर्वच मध्यवर्ती बँका आपल्या साठ्यात मोठ्या प्रमाणात सोने ठेवतात.
where India stores gold
ESakal
भारत देखील मजबूत सोन्याचा साठा असलेल्या देशांपैकी एक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक आपला सोन्याचा साठा सातत्याने वाढवत आहे.
where India stores gold
ESakal
परंतु सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की: भारत इतके सोने कुठे साठवतो? भारत आपले सोने कोणत्या बँकेत साठवतो आणि कोणत्या देशाचे सोन्याचे खाते आहे?
where India stores gold
ESakal
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२४ पर्यंत भारताकडे एकूण ८२२.१० टन सोन्याचा साठा होता. गेल्या काही वर्षांपासून, आरबीआयने सोन्याची खरेदी सातत्याने वाढवली आहे.
where India stores gold
ESakal
केवळ २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातच, रिझर्व्ह बँकेच्या सोन्याच्या साठ्यात अंदाजे २७.४७ टनांनी वाढ झाली. आरबीआयने गेल्या दोन वर्षांत १०० टनांहून अधिक सोन्याची खरेदी केली आहे.
where India stores gold
ESakal
यापूर्वी २०२२ मध्ये, भारत जगातील सर्वाधिक सोने खरेदी करणाऱ्या मध्यवर्ती बँकांपैकी एक होता. त्या काळात, आरबीआयने एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ दरम्यान १३२ टनांहून अधिक सोन्याची खरेदी केली होती.
where India stores gold
ESakal
आरबीआय आपला संपूर्ण सोन्याचा साठा भारतात ठेवत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, देशाच्या एकूण सोन्याच्या साठ्याचा मोठा भाग परदेशात ठेवलेला आहे.
where India stores gold
ESakal
भारतातील सोन्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग लंडनमधील बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये ठेवलेला आहे. याव्यतिरिक्त, काही सोने स्वित्झर्लंडमधील बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्समध्ये ठेवलेले आहे.
where India stores gold
ESakal
आकडेवारीनुसार, भारतात अंदाजे २९६ टन सोने आहे, तर ४१० टनांहून अधिक सोने परदेशी बँकांमध्ये ठेवलेले आहे, ज्यात बँक ऑफ इंग्लंडकडे सर्वाधिक सोने आहे.
where India stores gold
ESakal
भारतात, आरबीआय प्रामुख्याने मुंबईतील मिंट रोडवरील रिझर्व्ह बँक बिल्डिंग आणि नागपूर येथील विशेष तिजोऱ्यांमध्ये आपले सोने साठवते. या तिजोऱ्यांमध्ये सोने विटांच्या स्वरूपात साठवले जाते.
where India stores gold
ESakal
सोन्याच्या एका बारचे वजन अंदाजे १२.५ किलोग्रॅम असते. आरबीआय परदेशात सोने साठवण्यामागे अनेक प्रमुख कारणे सांगते. त्यातील सर्वात महत्त्वाची कारणे म्हणजे सुरक्षा आणि जागतिक आर्थिक गरजा.
where India stores gold
ESakal
मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करून ते भारतात आणणे हे सोपे काम नाही. त्यासाठी विशेष वाहतूक, सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक्सची आवश्यकता असते, ज्यासाठी मोठा खर्च येतो.
where India stores gold
ESakal
शिवाय, आर्थिक संकटाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये सोने गहाण ठेवण्याची किंवा वापरण्याची गरज भासल्यास परदेशात साठवलेले सोने सहजपणे वापरले जाऊ शकते.
where India stores gold
ESakal