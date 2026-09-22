AC, Geyser or Fridge: Which Uses the Most Electricity? घरात सर्वाधिक वीज कोणत्या उपकरणामुळे खर्च होते?

सकाळ डिजिटल टीम
घरात अनेक इलेक्ट्रिक गॅझेट्सचा वापर वेगवेगळ्या गरजेनुसार केला जातो.
Electricity
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वीज किती खर्च होते हे फक्त उपकरणावर नाही तर त्याची पॉवर आणि वापराचा वेळ यावरही अवलंबून असतो.
Electricity
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एअर कंडिशनरचा सर्वसामान्यपणे घरात जास्त वीज वापरणाऱ्या उपकरणांमध्ये समावेश होतो.
Electricity
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गिझरचा वापर करत असाल तर त्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर वीज खर्च होते. जास्त वेळ चालू ठेवला तर वीजेचा वापर जास्त होतो.
Electricity
Esakal
इलेक्ट्रिक हिटर आणि रूम हिटरसुद्धा कमी वेळेत जास्त वीज वापरतात.
Electricity
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रेफ्रिजरेटर कायम सुरू ठेवावा लागतो. त्यामुळे महिन्याच्या एकूण वीज खर्चात याचेही योगदान आहे.
Electricity
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वॉशिंग मशीन आणि मायक्रोवेव्हसारखी उपकरणं कमी वेळेसाठी वापरली जातात. पण यासाठी जास्त वीज खर्च होते.
Electricity
Esakal
कोणते उपकरण जास्त वीज वापरते हे जाणून घ्यायचं असेल तर त्याची वॅट क्षमता आणि दररोज वापर होणारा वेळ महत्त्वाचा ठरतो.
Electricity
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वापर नसलेली उपकरणे बंद ठेवली पाहिजेत. यामुळे वीज बिल कमी करण्यास मदत होईल.
Electricity
Esakal