आरशात स्वतःला ओळखतो, साधनांचाही करतो वापर; 'हा' आहे जगातील सर्वात बुद्धिमान प्राणी

Vrushal Karmarkar

बुद्धिमान प्राणी

जेव्हा जगातील सर्वात बुद्धिमान प्राण्यांचा विषय येतो, तेव्हा सर्वप्रथम कुत्रे किंवा हत्तींची नावे आठवतात. आधुनिक वैज्ञानिक संशोधन आणि अभ्यासाने हा जुना समज पूर्णपणे बदलला आहे.

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डॉल्फिन

शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की मानवी मेंदूनंतर डॉल्फिन हा पृथ्वीवरील सर्वात बुद्धिमान, चतुर आणि शहाणा प्राणी आहे.

Dolphin Intelligence

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सामाजिक वर्तन

या जलचराकडे केवळ विलक्षण बुद्धिमत्ताच नाही, तर तो स्वच्छ, गोड्या पाण्यातही राहतो. डॉल्फिन त्यांच्या अद्वितीय क्षमता, सामाजिक वर्तन आणि स्मरणशक्तीच्या बाबतीत इतर सर्व प्राण्यांपेक्षा खूप पुढे आहेत.

Dolphin Intelligence

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मोठा पुरावा

डॉल्फिनच्या बुद्धिमत्तेचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे त्यांची आत्म-जागरूकता, म्हणजेच स्वतःला ओळखण्याची क्षमता. जगात असे फार कमी प्राणी आहेत जे आरशातील स्वतःचे प्रतिबिंब ओळखू शकतात.

Dolphin Intelligence

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सामाजिक व्यवस्था

डॉल्फिन त्यापैकीच एक आहेत. याव्यतिरिक्त, डॉल्फिनची सामाजिक व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची असते. ते एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण शिट्ट्या वापरतात.

Dolphin Intelligence

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साधने

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ते एकमेकांना बोलावण्यासाठी वेगवेगळ्या शिट्ट्या वापरतात, ज्या मूलतः त्यांची नावेच असतात. डॉल्फिन केवळ हावभावांनीच संवाद साधत नाहीत, तर माणसांप्रमाणे साधनांचाही वापर करतात.

Dolphin Intelligence

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भक्ष्य

अन्न किंवा भक्ष्य शोधताना आपल्या नाकाचे संरक्षण करण्यासाठी ते समुद्र आणि नद्यांच्या तळाशी असलेल्या स्पंजांचा वापर करतात.

Dolphin Intelligence

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आवाज

संशोधनातून असे दिसून आले आहे की डॉल्फिन त्यांच्या पूर्वीच्या सोबत्यांचे आवाज आणि विशिष्ट शिट्ट्या २० वर्षांहून अधिक काळ लक्षात ठेवू शकतात.

Dolphin Intelligence

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प्रजाती

ज्यामुळे ते पृथ्वीवरील सर्वात बुद्धिमान प्राण्यांपैकी एक ठरतात. डॉल्फिन सहसा समुद्राशी जोडले जातात, परंतु त्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रजाती नद्यांच्या गोड्या पाण्यात आढळतात.

Dolphin Intelligence

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उदाहरण

भारत, नेपाळ आणि बांगलादेशातील नद्यांमध्ये राहणारा गंगा डॉल्फिन हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारत सरकारने गंगा डॉल्फिनला राष्ट्रीय जलचर प्राणी म्हणून घोषित केले आहे.

Dolphin Intelligence

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अॅमेझॉन

भारताव्यतिरिक्त, दक्षिण अमेरिकेतील अॅमेझॉन नदीत आढळणारा बोटो आणि आशियाई प्रदेशातील इरावडी डॉल्फिन हे देखील ताज्या, स्वच्छ पाण्याच्या नैसर्गिक अधिवासात चांगल्या प्रकारे वाढतात.

Dolphin Intelligence

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आंधळे

नदीच्या वाहत्या पाण्यातील गाळ आणि गढूळपणामुळे गोड्या पाण्यातील डॉल्फिनच्या दृष्टीस गंभीर अडथळा येऊ शकतो, ज्यामुळे ते जवळजवळ आंधळे होतात.

Dolphin Intelligence

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प्रतिध्वनी

या शारीरिक मर्यादेवर मात करण्यासाठी, हे डॉल्फिन प्रतिध्वनी स्थाननिर्धारण, म्हणजेच ध्वनी लहरींवर अवलंबून असतात.

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