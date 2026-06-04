महाराष्ट्रातले सगळ्यात जुने कापड दुकान कोणते? 136 वर्षांची परंपरा

Saisimran Ghashi
महाराष्ट्र राज्य जुन्या परंपरा, संस्कृतीसाठी देशभरात ओळखला जातो
maharashtra culture
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महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणे ही अत्यंत दुर्मिळ म्हणजे शेकडो वर्षांच्या इतिहासाचे आहेत
maharashtra old places
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चला तर मग जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील सर्वांत दुर्मिळ कापड दुकान कोणते आहे
maharashtra oldest cloth shop
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मुंबईतील काळबादेवी भागात असलेले मुळजी जेठा कापड मार्केट हे महाराष्ट्रातील आणि आशियातील सर्वात जुने कापड बाजार मानले जाते.
mulji jetha market mumbai
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या ऐतिहासिक कापड बाजाराची अधिकृत सुरुवात १८९० मध्ये झाली असून, येथील जुन्या दुकानांना मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे
1890 Year of Establishment
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या कापड बाजाराला आणि येथील जुन्या दुकानांना तब्बल १३६ वर्षांची अखंड व यशस्वी व्यापाराची मोठी परंपरा आहे.
136 years Glorious Tradition
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हे मार्केट दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध झवेरी बाजाराजवळ काळबादेवी रोड आणि शेख मेमन स्ट्रीटच्या जंक्शनवर वसलेले आहे
Historical place of mumbai
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एकाच विस्तीर्ण छताखाली (Dome) सुमारे ९५४ हून अधिक दुकाने एकत्र कार्यरत असलेले हे एक भव्य मार्केट आहे
Number of Shops in market
esakal
esakal