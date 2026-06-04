महाराष्ट्रातले सगळ्यात जुने कापड दुकान कोणते? 136 वर्षांची परंपरा

Saisimran Ghashi

महाराष्ट्राची संस्कृती

महाराष्ट्र राज्य जुन्या परंपरा, संस्कृतीसाठी देशभरात ओळखला जातो

maharashtra culture

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अत्यंत दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणे ही अत्यंत दुर्मिळ म्हणजे शेकडो वर्षांच्या इतिहासाचे आहेत

maharashtra old places

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कापड दुकान

चला तर मग जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील सर्वांत दुर्मिळ कापड दुकान कोणते आहे

maharashtra oldest cloth shop

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मुळजी जेठा कापड मार्केट


मुंबईतील काळबादेवी भागात असलेले मुळजी जेठा कापड मार्केट हे महाराष्ट्रातील आणि आशियातील सर्वात जुने कापड बाजार मानले जाते.

mulji jetha market mumbai

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स्थापनेचे वर्ष


या ऐतिहासिक कापड बाजाराची अधिकृत सुरुवात १८९० मध्ये झाली असून, येथील जुन्या दुकानांना मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे

1890 Year of Establishment

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गौरवशाली परंपरा


या कापड बाजाराला आणि येथील जुन्या दुकानांना तब्बल १३६ वर्षांची अखंड व यशस्वी व्यापाराची मोठी परंपरा आहे.

136 years Glorious Tradition

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esakal

कुठे आहे मार्केट?


हे मार्केट दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध झवेरी बाजाराजवळ काळबादेवी रोड आणि शेख मेमन स्ट्रीटच्या जंक्शनवर वसलेले आहे

Historical place of mumbai

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दुकानांची संख्या


एकाच विस्तीर्ण छताखाली (Dome) सुमारे ९५४ हून अधिक दुकाने एकत्र कार्यरत असलेले हे एक भव्य मार्केट आहे

Number of Shops in market

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esakal

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esakal

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