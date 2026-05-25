कोणत्या खासदारांना संसद रत्न पुरस्कार मिळतो? किती रक्कम आणि सुविधा दिल्या जातात?

Vrushal Karmarkar

संसद रत्न पुरस्कार

संसदेत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या खासदारांना आणि संसदीय समित्यांना दरवर्षी दिला जाणारा प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार, यंदा १२ खासदार आणि चार संसदीय समित्यांसाठी निवडण्यात आला आहे.

Members of Parliament award

|

ESakal

प्राइम पॉइंट फाउंडेशन

हा सन्मान 'प्राइम पॉइंट फाउंडेशन' या खासगी संस्थेतर्फे दिला जातो. नुकत्याच झालेल्या नामांकनांच्या घोषणेमुळे हा पुरस्कार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Members of Parliament award

|

ESakal

पुरस्काराची स्थापना

संसद रत्न पुरस्काराची स्थापना २०१० साली माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आली.

Members of Parliament award

|

ESakal

योगदान

संसदेत निष्ठेने काम करणाऱ्या आणि धोरणनिर्मितीत सक्रियपणे योगदान देणाऱ्या खासदारांना नागरी समाजाने सन्मानित केले पाहिजे, असे त्यांचे मत होते.

Members of Parliament award

|

ESakal

डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

हा पुरस्कार भारत सरकारतर्फे नव्हे, तर प्राईम पॉईंट फाऊंडेशन आणि 'प्रीसेन्स' या ई-मासिकाद्वारे दिला जातो. पहिला पुरस्कार सोहळा स्वतः डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी टेलिकॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरू केला होता.

Members of Parliament award

|

ESakal

खासदारांची निवड

संसद रत्न पुरस्कार पूर्णपणे आकडेवारी आणि कामगिरीवर आधारित आहे. खासदारांची निवड त्यांच्या संसदेतील सक्रिय सहभाग आणि कामगिरीच्या आधारावर केली जाते.

Members of Parliament award

|

ESakal

निवड प्रक्रिया

निवड प्रक्रियेमध्ये विचारलेले प्रश्न, संसदीय चर्चेतील सहभाग, खासगी सदस्य विधेयके सादर करणे, समित्यांमधील योगदान, उपस्थिती आणि जनहितार्थ मुद्दे मांडणे यांसारख्या घटकांचा विचार केला जातो.

Members of Parliament award

|

ESakal

अधिकृत संकेतस्थळ

लोकसभा आणि राज्यसभेच्या अधिकृत संकेतस्थळांवरून माहिती गोळा केली जाते आणि पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या मदतीने तिचे विश्लेषण केले जाते. कोणत्याही नामांकनाची आवश्यकता नाही.

Members of Parliament award

|

ESakal

विजेत्यांची निवड

संसद रत्न पुरस्कार विजेत्यांची निवड माजी खासदार आणि नागरी समाजातील व्यक्तींचा समावेश असलेल्या ज्युरीद्वारे केली जाते.

Members of Parliament award

|

ESakal

हंसराज अहिर

यावेळी, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निवड प्रक्रियेवर देखरेख केली.

Members of Parliament award

|

ESakal

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

हे पुरस्कार १८ व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनापासून ते २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंतच्या संसदीय कामगिरीवर आधारित आहेत.

Members of Parliament award

|

ESakal

उत्कृष्टतेचा आदर

संसद रत्न पुरस्कार हा प्रामुख्याने संसदीय उत्कृष्टतेचा आदर आणि मान्यता म्हणून दिला जातो. इतर सरकारी पुरस्कारांप्रमाणे, हा पुरस्कार आर्थिक लाभ किंवा शासकीय विशेषाधिकारांशी संबंधित नाही.

Members of Parliament award

|

ESakal

प्रशस्तिपत्र आणि चषक

पुरस्कार विजेत्यांना प्रशस्तिपत्र आणि चषक मिळतो. संसदीय कामातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी हा पुरस्कार एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धी मानला जातो.

Members of Parliament award

|

ESakal