या लोकांनी चुकूनही खाऊ नये ज्वारीची भाकरी

वात दोष असणाऱ्यांसाठी आयुर्वेदानुसार, वात दोष असणाऱ्यांनी ज्वारीची भाकरी जास्त प्रमाणात खाऊ नये, कारण ती वात दोष वाढवू शकते.

People with vata dosha should not eat millet bhakri in excess