हवामान खात्यापूर्वी पावसाचा अंदाज देणारं 'हे' भारतातील एकमेव रहस्यमय मंदिर; कसा मिळतो संकेत?

Vrushal Karmarkar

धार्मिक श्रद्धा

भारतातील अनेक मंदिरे त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा तसेच रहस्यमय घटनांसाठी ओळखली जातात. या मंदिरांपैकी एक मंदिर हवामान विभागाच्या आधीच मान्सूनच्या आगमनाचे भाकीत करते असे म्हटले जाते.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

पाऊस

असे म्हटले जाते की, पाऊस सुरू होण्याच्या सुमारे एक आठवडा आधी मंदिराच्या शिखरावरील दगडांमधून पाण्याचे थेंब टपकू लागतात.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

अंदाज

या थेंबांच्या आकारावरून पावसाच्या तीव्रतेचा अंदाज लावला जातो. कानपूरमधील जगन्नाथ मंदिर हवामानशास्त्रज्ञांच्याही आधी पावसाळ्याचे भाकीत करते, असे मानले जाते.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

ओलावा

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मंदिराच्या वरील दगडांवर ओलावा जमा होतो. मग त्यातून पाण्याचे थेंब टपकू लागतात. जर थेंब लहान असतील तर ते सामान्य किंवा हलक्या पावसाचे लक्षण मानले जाते.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

लक्षण

तर मोठे थेंब चांगल्या आणि मुसळधार पावसाचे लक्षण मानले जातात. म्हणूनच हा विलक्षण देखावा पाहण्यासाठी दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी लोक तिथे गर्दी करतात.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

कानपूर

जगन्नाथ मंदिर उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर आहे.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

बुझुर्ग

मूळतः कानपूरच्या घाटमपूरमधील बेहटा बुझुर्ग गावात असलेले हे जगन्नाथ मंदिर, केवळ कानपूरमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशातील सर्वात जुन्या मंदिरांपैकी एक मानले जाते.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

छत

हे मंदिर मध्य प्रदेशातील सांची स्तूपाच्या धर्तीवर बांधण्यात आले होते. या मंदिरात भगवान जगन्नाथांची मूर्ती आहे. जगन्नाथांच्या मूर्तीच्या वरील छत चमत्कारी दगडांनी सजवलेले आहे.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

मान्सून मंदिर

कानपूरमधील जगन्नाथ मंदिराला 'मान्सून मंदिर' म्हणूनही ओळखले जाते. येथील महंतांच्या मते, हे मंदिर हवामानाचा अंदाज वर्तवणाऱ्या भगवान जगन्नाथांना समर्पित एक अलौकिक तीर्थक्षेत्र आहे.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

पाण्याचे थेंब

अनेक संशोधकांनी संशोधन करण्यासाठी या मंदिराला भेट दिली, परंतु त्यांना पाण्याचे थेंब सापडले नाहीत. महंतांच्या मते, या मंदिरातून ठिबकणारे पाण्याचे थेंब पावसाचे सूचक आहेत.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal

थेंब

जर थेंब लहान असतील, तर ते यावर्षी कमी पाऊस पडेल हे सूचित करते, तर जर थेंब मोठे असतील, तर ते यावर्षी चांगला पाऊस पडेल हे सूचित करते.

Jagannath temple monsoon prediction

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ESakal