बहुमत नव्हतं, तरीही ५ वर्ष सत्ता... भारतात सर्वाधिक काळ टिकलेले अल्पमतातील सरकार कोणते होते?

Vrushal Karmarkar
भारतीय राजकीय इतिहासातील एका अत्यंत उल्लेखनीय अध्यायाबद्दल पुन्हा एकदा उत्सुकता निर्माण झाली आहे: पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील अल्पमताचे सरकार.
Narasimha Rao political history
ESakal
१९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. त्याला आवश्यक असलेल्या २७२ जागांच्या बहुमतापेक्षा खूपच कमी, केवळ २३२ जागा मिळाल्या.
आवश्यक संख्याबळ नसतानाही, पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी डाव्या पक्षांच्या आणि प्रादेशिक मित्रपक्षांच्या बाहेरील पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवले.
त्यावेळी, अनेक राजकीय विश्लेषकांना वाटत होते की हे सरकार काही महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टिकणार नाही. या सरकारने आपला संपूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला.
पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी २१ जून १९९१ रोजी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली आणि १६ मे १९९६ पर्यंत ते सत्तेवर राहिले.
ही कामगिरी ऐतिहासिक महत्त्वाची होती, कारण राव हे नेहरू-गांधी घराण्याबाहेरील काँग्रेसचे पहिले पंतप्रधान ठरले ज्यांनी पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला.
आपल्या सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात राव यांना सतत राजकीय अस्थिरता आणि वारंवार अविश्वास ठरावांना सामोरे जावे लागले.
लहान पक्ष, अपक्ष खासदार आणि फुटीर गटांचा पाठिंबा मिळवून त्यांनी हळूहळू आपले स्थान मजबूत केले.
कालांतराने, राजकीय वाटाघाटी आणि कुशल आघाडी व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून काँग्रेस बहुमताच्या जवळ पोहोचली.
विखंडित राजकीय वातावरणात अल्पमतातील सरकार टिकवून ठेवण्याची ही क्षमता राव यांच्या सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय कौशल्यांपैकी एक बनली.
राव सरकारला ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण बनवणारी गोष्ट केवळ त्याचा दीर्घकाळ टिकलेला कार्यकाळ नव्हता. जेव्हा राव यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा भारत एका गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत होता.
परकीय चलन साठा इतका कमी झाला होता की, अहवालानुसार, देशाकडे केवळ दोन आठवड्यांची आयात शिल्लक होती.
याला प्रतिसाद म्हणून, राव यांनी मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले आणि ऐतिहासिक एलपीजी सुधारणा, उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण सुरू केले.
