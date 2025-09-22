'या' गंभीर आजारामुळे व्हाइट डिस्चार्ज वाढू शकतो

सकाल वृत्तसेवा

ल्यूकोरिया

महिलांच्या प्रायव्हेट पार्टमधून सतत व्हाईट डिस्चार्ज होतो. त्याला इंग्रजीमध्ये ल्यूकोरिया सुद्धा म्हटलं जातं.

पाळी

साधारण: व्हाईट डिस्चार्ज हा पाळीच्या आधी काही दिवस होत असतो. कधी कधी तो जास्त प्रमाणात होतो.

इन्फेक्शन

व्हाईट डिस्चार्ज पांढऱ्या, पिवळ्या, भुरकट रंगात होत असतो. कधी कधी इन्फेक्शनचं सुद्धा कारण असू शकतं.

समस्या

व्हाईट डिस्चार्ज जास्त झाल्यास, जळजळ, खाज, कंबर, हात, पाय दुखण्याच्या समस्या जाणवू शकतात.

कॅन्सर

जास्त प्रमाणात व्हाईट डिस्चार्ज झाल्यास सर्वाइकल कॅन्सर होण्याचा धोका असतो. हा कॅसर गर्भाशयाच्या बाहेरील बाजूमध्ये होतो.

कॅल्शियम

शरिरात कॅल्शियमची कमतरता तसंच हाडे कमजोर असल्याचं व्हाईट डिस्चार्ज होऊ शकतो.

डॉक्टर

व्हाइट डिस्चार्ज सारखा होत असेल, आणि त्याचा वास येत असेल तसंच ते पिवळ्या आणि भुरकट रंगाचा असेल तर डॉक्टरांना दाखवणं गरजेचं आहे.

डिस्क्लेमर :

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

