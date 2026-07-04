दिल्लीतील ३३ शामनाथ मार्गावरील 'तो' अशुभ बंगला कुणी आणि कधी बांधला? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
वारंवार घडणाऱ्या घटना आणि अफवांमुळे, त्यानंतरच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी बंगल्यात राहणे टाळले. माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीही ते आपले अधिकृत निवासस्थान बनवण्यास नकार दिला.
Bungalow Delhi
ESakal
हळूहळू, तो बंगला सरकारी मालमत्तेपेक्षा राजकीय किस्से आणि अंधश्रद्धांचा विषय अधिक बनला. बऱ्याच काळापर्यंत त्याचा वापर मर्यादित राहिला.
Bungalow Delhi
ESakal
या संकुलातून काम करणाऱ्या शेवटच्या अधिकारी जास्मिन शाह होत्या, ज्या दिल्ली संवाद आयोगाच्या तत्कालीन उपाध्यक्ष होत्या.
Bungalow Delhi
ESakal
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना त्यांना पदावरून हटवण्याचे निर्देश दिले.
Bungalow Delhi
ESakal
त्यांच्यावर पदाचा राजकीय गैरवापर केल्याचा आरोप होता. या घटनेचा संबंध बंगल्याभोवतीच्या संशयास्पद संबंधांशीही जोडला गेला होता.
Bungalow Delhi
ESakal
हा भव्य ब्रिटिशकालीन बंगला १९२० च्या दशकात ब्रिटिश राजवटीत बांधण्यात आला. सुमारे ५,५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या संकुलात मोठे लॉन, सुंदर बागा, परिषद कक्ष आणि कर्मचारी निवासस्थाने आहेत.
Bungalow Delhi
ESakal
स्वातंत्र्यानंतर, विधानसभेच्या जवळ असल्यामुळे, याचा उपयोग मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान म्हणून केला गेला, ज्यामुळे ही दिल्लीतील सर्वात महत्त्वाच्या सरकारी मालमत्तांपैकी एक बनली.
Bungalow Delhi
ESakal
वाद आणि अंधश्रद्धांमुळे बंगल्याचा वापर हळूहळू कमी झाला. बरीच वर्षे या परिसराचा पुरेपूर वापर झाला नाही. शासकीय स्तरावरही त्याला एका प्रमुख प्रशासकीय केंद्रात विकसित करता आले नाही.
Bungalow Delhi
ESakal
परिणामी, इतकी मौल्यवान जमीन दीर्घकाळ मर्यादित वापराखाली राहिली. दिल्ली सरकारने या बंगल्याचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Bungalow Delhi
ESakal
३३ शामनाथ मार्गावरील 'दुर्दैवी' बंगला अनेक दशकांपासून वाद, अपूर्ण कार्यकाळ आणि अंधश्रद्धांनी घेरलेला आहे. चौधरी ब्रह्मप्रकाश, मदनलाल खुराना आणि साहिब सिंग वर्मा यांच्यासह अनेक नेते तिथे राहू शकले नाहीत.
Bungalow Delhi
ESakal
एका मंत्र्याचे निधन झाल्यावर शीला दीक्षित यांनी स्वतःला दूर केले. जस्मिन शाह यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले.
Bungalow Delhi
ESakal
जुन्या समजुतींच्या पलीकडे जाऊन, हा बंगला दिल्लीच्या सुरक्षा, मदत आणि बचाव प्रणालीमध्ये एक नवीन शक्ती बनण्यास सज्ज आहे.
Bungalow Delhi
ESakal