खेळाडूंच्या जर्सीचा रंग कोण ठरवतं? काय आहेत नियम? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
नेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये होणाऱ्या एफआयएच विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकी संघांकरिता नवीन भगव्या रंगाचे गणवेश सादर करण्यात आले आहेत.
Sports jersey colour rules
ESakal
अनेक वर्षांपासून निळ्या रंगाच्या गणवेशात खेळणाऱ्या भारतीय संघाच्या या गणवेशाच्या रंगावरून देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
Sports jersey colour rules
ESakal
परिणामी, अनेक हॉकी चाहत्यांना प्रश्न पडला आहे की, खेळाडूच्या गणवेशात किंवा त्याच्या रंगात बदल करण्याचे आदेश कोण देते?
Sports jersey colour rules
ESakal
कोणत्याही खेळातील खेळाडूंचे गणवेश त्या देशाच्या राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाद्वारे ठरवले जातात.
Sports jersey colour rules
ESakal
उदाहरणार्थ, क्रिकेटमध्ये बीसीसीआय आणि हॉकीमध्ये हॉकी इंडिया यांच्याकडे संघाच्या जर्सींना मान्यता देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अंतिम अधिकार असतो.
Sports jersey colour rules
ESakal
ते प्रमुख प्रायोजक कंपन्यांशी करार करतात आणि नवीन गणवेश धोरणे ठरवतात.
Sports jersey colour rules
ESakal
कोणताही बाह्य हस्तक्षेप किंवा राजकीय प्रभाव न ठेवता या क्रीडा संस्था आपापल्या संघांच्या नवीन किट आणि डिझाइनला मान्यता देतात.
Sports jersey colour rules
ESakal
खेळाडू आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांकडून मिळणारा अभिप्राय गणवेश ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
Sports jersey colour rules
ESakal
त्यामुळे नवीन गणवेश तयार करताना बीसीसीआय आणि हॉकी इंडिया संघातील सदस्यांशी आराम, कापडाचा दर्जा आणि मैदानावर दिसण्याजोगेपणा या बाबींवर सल्लामसलत करतात.
Sports jersey colour rules
ESakal
जर खेळाडूंना जुन्या जर्सी घालून धावताना, वाकताना किंवा खेळताना तांत्रिक अडचणी येत असतील, तर त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम होणार नाही.
Sports jersey colour rules
ESakal
याची खात्री करण्यासाठी विनंतीनुसार गणवेशाच्या कापडात, कटिंगमध्ये आणि रंगांच्या छटांमध्ये आवश्यक बदल केले जातात.
Sports jersey colour rules
ESakal